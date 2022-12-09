Чемпионат мира09 декабря 2022, 22:38 | Обновлено 09 декабря 2022, 22:49
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ВИДЕО. Почти полуфинал. Месси отличился с пенальти в матче с Нидерландами
Отыграться будет очень сложно
09 декабря 2022, 22:38 | Обновлено 09 декабря 2022, 22:49
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В пятницу, 9 декабря, проходит поединок 1/4 финала чемпионата мира, в котором встречаются сборные Нидерландов и Аргентины.
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На 73-й минуте встречи Лионель Месси удвоил преимущество своей команды. Лидер аргентинской сборной отличился с пенальти.
Для Месси это уже четвертый гол на чемпионате мира в Катаре. Ранее он забивал командам Саудовской Аравии, Мексики и Австралии.
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