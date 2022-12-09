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Чемпионат мира
09 декабря 2022, 22:17 | Обновлено 09 декабря 2022, 22:22
561
0

КАЗЕМИРО: «Трудно подобрать слова»

Бразильский полузащитник – о неудаче сборной в четвертьфинале ЧМ-2022

09 декабря 2022, 22:17 | Обновлено 09 декабря 2022, 22:22
561
0
КАЗЕМИРО: «Трудно подобрать слова»
Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро

Хавбек сборной Бразилии Каземиро поделился мнением о матче 1/4 финала мундиаля в Катаре с командой Хорватии, в котором пентакампеоны уступили в серии пенальти – 1:1, пенальти 2-4.

«Все поражения болезненны, особенно когда у тебя есть цель и мечта, когда ты четыре года работаешь ради этой мечты. Трудно подобрать слова. Но надо поднять голову, жизнь продолжается. Нам грустно, все в команде старались изо всех сил. Мы расстраиваемся из-за того, как складывался матч. Все было в наших руках и ускользнуло от нас. Теперь нужно обрести спокойствие и продолжать жить», – заявил Каземиро.

Сборная Хорватии сыграет в полуфинале чемпионата мира 2022 с победителем поединка Аргентина – Нидерланды.

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ЧМ-2022 по футболу Каземиро сборная Бразилии по футболу Хорватия - Бразилия
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Источник Globoesporte
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