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  4. Снова без медалей на ЧМ. Бразилия установила неприятный антирекорд
Чемпионат мира
09 декабря 2022, 21:15 |
2930
0

Снова без медалей на ЧМ. Бразилия установила неприятный антирекорд

Бразильцы не могут попасть в призовую тройку чемпионатов мира с 2002 года

09 декабря 2022, 21:15 |
2930
0
Снова без медалей на ЧМ. Бразилия установила неприятный антирекорд
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 9 декабря, состоялся матч 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Хорватии и Бразилии. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, а по серии пенальти победу одержали хорваты.

Таким образом Бразилия покинула этот Мундиаль. «Селесао» 5-й раз подряд осталась без медалей чемпионата мира, что является худшим результатом в истории сборной.

Бразильцы не могут попасть в призовую тройку чемпионатов мира с 2002 года. Тогда они завоевали золотые медали.

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Источник Sport.ua
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