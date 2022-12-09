Чемпионат мира09 декабря 2022, 21:15 |
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Снова без медалей на ЧМ. Бразилия установила неприятный антирекорд
Бразильцы не могут попасть в призовую тройку чемпионатов мира с 2002 года
09 декабря 2022, 21:15 |
2930
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В пятницу, 9 декабря, состоялся матч 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Хорватии и Бразилии. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, а по серии пенальти победу одержали хорваты.
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Таким образом Бразилия покинула этот Мундиаль. «Селесао» 5-й раз подряд осталась без медалей чемпионата мира, что является худшим результатом в истории сборной.
Бразильцы не могут попасть в призовую тройку чемпионатов мира с 2002 года. Тогда они завоевали золотые медали.
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