Снова без медалей на ЧМ. Бразилия установила неприятный антирекорд

В пятницу, 9 декабря, состоялся матч 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Хорватии и Бразилии. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, а по серии пенальти победу одержали хорваты.

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Таким образом Бразилия покинула этот Мундиаль. «Селесао» 5-й раз подряд осталась без медалей чемпионата мира, что является худшим результатом в истории сборной.

Бразильцы не могут попасть в призовую тройку чемпионатов мира с 2002 года. Тогда они завоевали золотые медали.