Чемпионат мира09 декабря 2022, 20:12 |
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Давид ТРЕЗЕГЕ: «Жиру – самый совершенный нападающий на ЧМ»
Экс-форвард сборной Франции – о своем соотечественнике
09 декабря 2022, 20:12 |
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Легенда сборной Франции Давид Трезеге поделился своим мнением по поводу нынешнего форварда команды Оливье Жиру:
«В наше время трудно найти игроков, которые играют как Жиру. Мне он кажется наиболее совершенным центральным нападающим на этом турнире. В этой сборной Франции есть красота, техника, но команда должна закончить свою работу».
Завтра, 10 декабря Франция в 1/4 финала ЧМ-2022 сыграет со сборной Англии.
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