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  4. Давид ТРЕЗЕГЕ: «Жиру – самый совершенный нападающий на ЧМ»
Чемпионат мира
09 декабря 2022, 20:12 |
435
0

Давид ТРЕЗЕГЕ: «Жиру – самый совершенный нападающий на ЧМ»

Экс-форвард сборной Франции – о своем соотечественнике

09 декабря 2022, 20:12 |
435
0
Давид ТРЕЗЕГЕ: «Жиру – самый совершенный нападающий на ЧМ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Трезеге

Легенда сборной Франции Давид Трезеге поделился своим мнением по поводу нынешнего форварда команды Оливье Жиру:

«В наше время трудно найти игроков, которые играют как Жиру. Мне он кажется наиболее совершенным центральным нападающим на этом турнире. В этой сборной Франции есть красота, техника, но команда должна закончить свою работу».

Завтра, 10 декабря Франция в 1/4 финала ЧМ-2022 сыграет со сборной Англии.

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Источник RMC Sport
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