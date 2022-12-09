Давид ТРЕЗЕГЕ: «Жиру – самый совершенный нападающий на ЧМ»

Легенда сборной Франции Давид Трезеге поделился своим мнением по поводу нынешнего форварда команды Оливье Жиру:

«В наше время трудно найти игроков, которые играют как Жиру. Мне он кажется наиболее совершенным центральным нападающим на этом турнире. В этой сборной Франции есть красота, техника, но команда должна закончить свою работу».

Завтра, 10 декабря Франция в 1/4 финала ЧМ-2022 сыграет со сборной Англии.