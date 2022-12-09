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Чемпионат мира
09 декабря 2022, 19:33 | Обновлено 09 декабря 2022, 19:40
737
0

ВИДЕО. Будет ли серия пенальти? Хорватия сравняла счет в игре с Бразилией

Петкович забил на 117-й минуте матча

09 декабря 2022, 19:33 | Обновлено 09 декабря 2022, 19:40
737
0
ВИДЕО. Будет ли серия пенальти? Хорватия сравняла счет в игре с Бразилией
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 9 декабря, проходит матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором встречаются национальные сборные Хорватии и Бразилии.

Поединок проходит на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне.

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Счет в матче открыл звездный бразильский форвард Неймар на 106-й минуте матча. После паса Пакеты Неймар вышел один-на-один с голкипером и забил. На 117-й минуте счет в игре сравнял форвард Бруно Петкович. Оршич отдал передачу после которой Петкович получил мяч на углу штрафной и пробил. Мяч после рикошета залител в ворота.

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Источник Sport.ua
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