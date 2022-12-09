ВИДЕО. Будет ли серия пенальти? Хорватия сравняла счет в игре с Бразилией
Петкович забил на 117-й минуте матча
В пятницу, 9 декабря, проходит матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором встречаются национальные сборные Хорватии и Бразилии.
Поединок проходит на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне.
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Счет в матче открыл звездный бразильский форвард Неймар на 106-й минуте матча. После паса Пакеты Неймар вышел один-на-один с голкипером и забил. На 117-й минуте счет в игре сравнял форвард Бруно Петкович. Оршич отдал передачу после которой Петкович получил мяч на углу штрафной и пробил. Мяч после рикошета залител в ворота.
PETKOVIC!!!!! 🇭🇷— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 9, 2022
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