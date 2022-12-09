Уго ЛЬОРИС: «Англия готова бороться за трофеи»

Вратарь сборной Франции Уго Льорис поделился своим мнением по поводу соперника по четвертьфиналу ЧМ-2022, Англии:

«Англия дошла до полуфинала на последнем чемпионате мира и заняла второе место на Евро — они реально прогрессируют. Эта команда готова бороться за трофеи. Им не повезло на последнем Евро, они были близки к победе, и теперь они здесь, чтобы победить.

В нашей команде происходят изменения, появилось новое поколение игроков, готовых конкурировать, играя в лучших клубах Европы. Это хорошая смесь опыта и молодости, мы становимся сильнее шаг за шагом».