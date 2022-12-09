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  4. Уго ЛЬОРИС: «Англия готова бороться за трофеи»
Чемпионат мира
09 декабря 2022, 17:17 |
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0

Уго ЛЬОРИС: «Англия готова бороться за трофеи»

Голкипер сборной Франции – о матче против англичан

09 декабря 2022, 17:17 |
160
0
Уго ЛЬОРИС: «Англия готова бороться за трофеи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Льорис

Вратарь сборной Франции Уго Льорис поделился своим мнением по поводу соперника по четвертьфиналу ЧМ-2022, Англии:

«Англия дошла до полуфинала на последнем чемпионате мира и заняла второе место на Евро — они реально прогрессируют. Эта команда готова бороться за трофеи. Им не повезло на последнем Евро, они были близки к победе, и теперь они здесь, чтобы победить.

В нашей команде происходят изменения, появилось новое поколение игроков, готовых конкурировать, играя в лучших клубах Европы. Это хорошая смесь опыта и молодости, мы становимся сильнее шаг за шагом».

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Источник Reuters
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