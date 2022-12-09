ФРЕД: «После матча Аргентины с Бразилией увидим слезы Месси»

Полузащитник сборной Бразилии Фред признался, что хочет встретиться с командой Аргентиной в полуфинале чемпионата мира-2022:

«Я хочу увидеть бой Бразилии с Аргентиной в полуфинале чемпионата мира. Это будет противостояние на огромных скоростях с прекрасной игрой Неймара и слезами Месси после финального свистка», – сказал Фред.

В четвертьфинале Бразилия сыграет с Хорватией, а Аргентина – с Нидерландами. Оба матча состоятся сегодня, 9 декабря.