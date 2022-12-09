Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФРЕД: «После матча Аргентины с Бразилией увидим слезы Месси»
Чемпионат мира
09 декабря 2022, 16:30 | Обновлено 09 декабря 2022, 16:32
284
0

ФРЕД: «После матча Аргентины с Бразилией увидим слезы Месси»

Хавбек сборной Бразилии – о возможном сражении в полуфинале ЧМ-2022

09 декабря 2022, 16:30 | Обновлено 09 декабря 2022, 16:32
284
0
ФРЕД: «После матча Аргентины с Бразилией увидим слезы Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фред

Полузащитник сборной Бразилии Фред признался, что хочет встретиться с командой Аргентиной в полуфинале чемпионата мира-2022:

«Я хочу увидеть бой Бразилии с Аргентиной в полуфинале чемпионата мира. Это будет противостояние на огромных скоростях с прекрасной игрой Неймара и слезами Месси после финального свистка», – сказал Фред.

В четвертьфинале Бразилия сыграет с Хорватией, а Аргентина – с Нидерландами. Оба матча состоятся сегодня, 9 декабря.

По теме:
Источник: Роналду останется в запасе на матч с Марокко
Есть ли шанс у Хорватии остановить Бразилию? Составы на четвертьфинал ЧМ
КАКА: «Многие бразильцы не болеют за сборную»
Фред сборная Бразилии по футболу ЧМ-2022 по футболу сборная Аргентины по футболу Лионель Месси
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник O Globo
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду отказался тренироваться с запасными сборной Португалии
Футбол | 08 декабря 2022, 20:33 4
Роналду отказался тренироваться с запасными сборной Португалии
Роналду отказался тренироваться с запасными сборной Португалии

Форвард работал с основой после матча со Швейцарией

Луис Энрике ушел из сборной Испании – команда потеряла динамику прогресса
Футбол | 09 декабря 2022, 10:30 5
Луис Энрике ушел из сборной Испании – команда потеряла динамику прогресса
Луис Энрике ушел из сборной Испании – команда потеряла динамику прогресса

Блогер Sport.ua Игорь Яслик – об изменениях на тренерском мостике «Фурии рохи»

ФОТО. Билодид поделилась горячим фото с отпуска
Другие виды | 08.12.2022, 17:25
ФОТО. Билодид поделилась горячим фото с отпуска
ФОТО. Билодид поделилась горячим фото с отпуска
Фабио КАПЕЛЛО: «Мы можем наблюдать конец тики-таки»
Футбол | 08.12.2022, 20:58
Фабио КАПЕЛЛО: «Мы можем наблюдать конец тики-таки»
Фабио КАПЕЛЛО: «Мы можем наблюдать конец тики-таки»
А сколько было разговоров. ФИФА отказалась проводить ЧМ каждые два года
Футбол | 09.12.2022, 14:28
А сколько было разговоров. ФИФА отказалась проводить ЧМ каждые два года
А сколько было разговоров. ФИФА отказалась проводить ЧМ каждые два года
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Раздаются взрывы. В Москве – масштабный пожар в ТЦ
Раздаются взрывы. В Москве – масштабный пожар в ТЦ
09.12.2022, 09:38 5
Война
ОФИЦИАЛЬНО. Зозуля подписал контракт с испанским клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Зозуля подписал контракт с испанским клубом
08.12.2022, 21:40 11
Футбол
Виноват Габриэл Жезус. Арсенал может отложить подписание Мудрика
Виноват Габриэл Жезус. Арсенал может отложить подписание Мудрика
08.12.2022, 09:20 18
Футбол
Кто такой Гонсалу Рамуш? О герое Португалии, посадившем на банку Роналду
Кто такой Гонсалу Рамуш? О герое Португалии, посадившем на банку Роналду
08.12.2022, 14:24 6
Футбол
Теофимо vs Мартин. Сандор победил Гарсию, а теперь снова нацелен на апсет
Теофимо vs Мартин. Сандор победил Гарсию, а теперь снова нацелен на апсет
09.12.2022, 04:55
Бокс
Хохфильцен-2022. Анастасия Меркушина заняла 35 место в спринте
Хохфильцен-2022. Анастасия Меркушина заняла 35 место в спринте
08.12.2022, 16:28 13
Биатлон
Тайсон ФЬЮРИ: «Первый бой - против Усика. Нам нужен один чемпион»
Тайсон ФЬЮРИ: «Первый бой - против Усика. Нам нужен один чемпион»
08.12.2022, 10:31
Бокс
Скандал на ЧМ. В ФИФА начали расследование по поводу оскорблений от Сербии
Скандал на ЧМ. В ФИФА начали расследование по поводу оскорблений от Сербии
08.12.2022, 06:05 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности