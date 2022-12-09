Чемпионат мира09 декабря 2022, 16:30 | Обновлено 09 декабря 2022, 16:32
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ФРЕД: «После матча Аргентины с Бразилией увидим слезы Месси»
Хавбек сборной Бразилии – о возможном сражении в полуфинале ЧМ-2022
09 декабря 2022, 16:30 | Обновлено 09 декабря 2022, 16:32
284
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Полузащитник сборной Бразилии Фред признался, что хочет встретиться с командой Аргентиной в полуфинале чемпионата мира-2022:
«Я хочу увидеть бой Бразилии с Аргентиной в полуфинале чемпионата мира. Это будет противостояние на огромных скоростях с прекрасной игрой Неймара и слезами Месси после финального свистка», – сказал Фред.
В четвертьфинале Бразилия сыграет с Хорватией, а Аргентина – с Нидерландами. Оба матча состоятся сегодня, 9 декабря.
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