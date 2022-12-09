Чемпионат мира09 декабря 2022, 15:41 |
643
4
КАКА: «Многие бразильцы не болеют за сборную»
Легендарный хавбек – о падении интереса к футболу в стране
09 декабря 2022, 15:41 |
643
4
Легендарный бразильский полузащитник Кака отметил падение интереса к национальной сборной в стране:
«Странно об этом говорить, но многие бразильцы не болеют за национальную сборную. Такое иногда случается. Если вы увидите Роналдо, идущего по улице какой-то страны, то скажете «вау». В Бразилии он просто толстый парень, идущий по улице.
Отношение к Роналдо в Бразилии и других странах отличается. За пределами Бразилии его уважают больше».
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Комментарии 4
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Особенно в джунглях и бассейне Амазонки. А у нас многие горожане даже не знают что идёт ЧМ по футболу.
Нормально так опустив ))) Інтерес впав, бо нема колишнього рівня зірок. Раніше були Роналдіньо, Кака, Рівалдо та купа інших мега зірок. А зара є старий Неймар, якого напевно в Бразилії мало хто любить. І все. Всілякі Рішарлісони, які вчора ще в Евертоні бігали та Жесуси, якісиділи на лавці Ма Сіті.
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