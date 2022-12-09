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  4. КАКА: «Многие бразильцы не болеют за сборную»
Чемпионат мира
09 декабря 2022, 15:41 |
643
4

КАКА: «Многие бразильцы не болеют за сборную»

Легендарный хавбек – о падении интереса к футболу в стране

09 декабря 2022, 15:41 |
643
4
КАКА: «Многие бразильцы не болеют за сборную»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кака

Легендарный бразильский полузащитник Кака отметил падение интереса к национальной сборной в стране:

«Странно об этом говорить, но многие бразильцы не болеют за национальную сборную. Такое иногда случается. Если вы увидите Роналдо, идущего по улице какой-то страны, то скажете «вау». В Бразилии он просто толстый парень, идущий по улице.

Отношение к Роналдо в Бразилии и других странах отличается. За пределами Бразилии его уважают больше».

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Источник Beinsports.com
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Комментарии 4
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Dar Veter
Особенно в джунглях и бассейне Амазонки.    А у нас многие горожане даже не знают что идёт ЧМ по футболу.
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+1
anacreon
Нормально так опустив ))) Інтерес впав, бо нема колишнього рівня зірок.  Раніше були Роналдіньо, Кака, Рівалдо та купа інших мега зірок. А зара є старий Неймар, якого напевно в Бразилії мало хто любить. І все. Всілякі Рішарлісони, які вчора ще в Евертоні бігали та Жесуси, якісиділи на лавці Ма Сіті.
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