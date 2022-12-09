КАКА: «Многие бразильцы не болеют за сборную»

Легендарный бразильский полузащитник Кака отметил падение интереса к национальной сборной в стране:

«Странно об этом говорить, но многие бразильцы не болеют за национальную сборную. Такое иногда случается. Если вы увидите Роналдо, идущего по улице какой-то страны, то скажете «вау». В Бразилии он просто толстый парень, идущий по улице.

Отношение к Роналдо в Бразилии и других странах отличается. За пределами Бразилии его уважают больше».