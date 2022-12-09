Хавбек сборной Аргентины: «Почти не общаюсь с Месси — стесняюсь беспокоить»

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер рассказал о том, что у Лионеля Месси хорошие отношения со всеми в команде, а сам игрок стесняется общаться с легендой.

«Играть вместе с Месси — это мечта, было невероятно впервые выйти с ним на поле. Честно говоря, вне поля я с ним почти не общаюсь – стесняюсь. Я стеснительный парень, поэтому стараюсь его не беспокоить».

«Лионель — приятный человек, у него со всеми нормальные отношения. Очень надеюсь, что это все-таки не последний ЧМ для него», — сказал Макаллистер.

Сегодня в четвертьфинале ЧМ-2022 Аргентина сыграет против Нидерландов.