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  4. Хавбек сборной Аргентины: «Почти не общаюсь с Месси — стесняюсь беспокоить»
Чемпионат мира
09 декабря 2022, 14:57 |
255
0

Хавбек сборной Аргентины: «Почти не общаюсь с Месси — стесняюсь беспокоить»

Алексис Макаллистер надеется, что Лионель останется в сборной после ЧМ-2022

09 декабря 2022, 14:57 |
255
0
Хавбек сборной Аргентины: «Почти не общаюсь с Месси — стесняюсь беспокоить»
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер рассказал о том, что у Лионеля Месси хорошие отношения со всеми в команде, а сам игрок стесняется общаться с легендой.

«Играть вместе с Месси — это мечта, было невероятно впервые выйти с ним на поле. Честно говоря, вне поля я с ним почти не общаюсь – стесняюсь. Я стеснительный парень, поэтому стараюсь его не беспокоить».

«Лионель — приятный человек, у него со всеми нормальные отношения. Очень надеюсь, что это все-таки не последний ЧМ для него», — сказал Макаллистер.

Сегодня в четвертьфинале ЧМ-2022 Аргентина сыграет против Нидерландов.

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Алексис Макаллистер Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sky Sports
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