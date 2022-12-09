Тайсон ФЬЮРИ: «Мне нужен Руни, чтобы подготовиться к Усику»

Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) заявил, что хотел бы провести спарринг с пока еще лучшим бомбардиром в истории сборной Англии по футболу Уэйном Руни.

«Руни – настоящая легенда. Я вырос, наблюдая за ним. Надеюсь, в будущем у нас будет небольшой спарринг. Мне нужен кто-то поменьше, чтобы подготовиться к Александру Усику. Уэйн, если ты слушаешь, набери меня, сынок», – сказал Фьюри.

Отметим, что Руни в детстве занимался боксом и дружит с Рикки Хаттоном. На счету Уэйна 53 гола в составе Трех львов, у Гарри Кейна на один меньше.

Ранее менеджер Усика рассказал, когда состоится бой против Фьюри.