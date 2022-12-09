Рейтинг ФИФА. Женская сборная Украины завершила год в четвертом десятке

Вышел последний в этом году рейтинг женских сборных ФИФА. Национальная команда Украины завершает 2022 год на 33-й позиции, изменений в сравнении с прошлым рейтингом не произошло.

В рейтинге лидируют женские сборные США, Германии и Швеции. В зоне УЕФА сборная Украины занимает 22-е место.

В этом гожу украинская команда не сумела выполнить задачу выхода на чемпионат мира, который летом пройдет в Австралии и Новой Зеландии.

Полный рейтинг ФИФА