Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рейтинг ФИФА. Женская сборная Украины завершила год в четвертом десятке
Чемпионат мира
09 декабря 2022, 14:12 |
163
0

Рейтинг ФИФА. Женская сборная Украины завершила год в четвертом десятке

Главную задачу выполнить не удалось

09 декабря 2022, 14:12 |
163
0
Рейтинг ФИФА. Женская сборная Украины завершила год в четвертом десятке
uaf.ua

Вышел последний в этом году рейтинг женских сборных ФИФА. Национальная команда Украины завершает 2022 год на 33-й позиции, изменений в сравнении с прошлым рейтингом не произошло.

В рейтинге лидируют женские сборные США, Германии и Швеции. В зоне УЕФА сборная Украины занимает 22-е место.

В этом гожу украинская команда не сумела выполнить задачу выхода на чемпионат мира, который летом пройдет в Австралии и Новой Зеландии.

Полный рейтинг ФИФА

По теме:
А сколько было разговоров. ФИФА отказалась проводить ЧМ каждые два года
ФИФА довольна зимним чемпионатом мира. Могут повторить
Скандал на ЧМ. В ФИФА начали расследование по поводу оскорблений от Сербии
ФИФА женская сборная Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луис Энрике ушел из сборной Испании – команда потеряла динамику прогресса
Футбол | 09 декабря 2022, 10:30 4
Луис Энрике ушел из сборной Испании – команда потеряла динамику прогресса
Луис Энрике ушел из сборной Испании – команда потеряла динамику прогресса

Блогер Sport.ua Игорь Яслик – об изменениях на тренерском мостике «Фурии рохи»

ФОТО. Билодид поделилась горячим фото с отпуска
Другие виды | 08 декабря 2022, 17:25 4
ФОТО. Билодид поделилась горячим фото с отпуска
ФОТО. Билодид поделилась горячим фото с отпуска

Украинской дзюдоистке понравилось в пустыне

«Пора оставить Роналду в покое». Тренер Португалии рассказал о ситуации
Футбол | 09.12.2022, 13:45
«Пора оставить Роналду в покое». Тренер Португалии рассказал о ситуации
«Пора оставить Роналду в покое». Тренер Португалии рассказал о ситуации
Ахметов рассказал, как заработал свои первые большие деньги
Футбол | 08.12.2022, 18:21
Ахметов рассказал, как заработал свои первые большие деньги
Ахметов рассказал, как заработал свои первые большие деньги
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 09.12.2022, 13:55
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
09.12.2022, 05:35
Теннис
Хохфильцен-2022. Анастасия Меркушина заняла 35 место в спринте
Хохфильцен-2022. Анастасия Меркушина заняла 35 место в спринте
08.12.2022, 16:28 13
Биатлон
Первая часть сезона УПЛ завершена. Таблица чемпионата Украины
Первая часть сезона УПЛ завершена. Таблица чемпионата Украины
07.12.2022, 15:49 2
Футбол
ФОТО. Свитолина гуляет с дочерью в Монако
ФОТО. Свитолина гуляет с дочерью в Монако
08.12.2022, 18:09
Теннис
Тайсон ФЬЮРИ: «Посмотрите на Роналду, возраст не щадит никого»
Тайсон ФЬЮРИ: «Посмотрите на Роналду, возраст не щадит никого»
08.12.2022, 19:21 11
Футбол
ФОТО. Легионер Динамо сделал предложение дочери украинского агента
ФОТО. Легионер Динамо сделал предложение дочери украинского агента
07.12.2022, 17:20 5
Футбол
Теофимо vs Мартин. Сандор победил Гарсию, а теперь снова нацелен на апсет
Теофимо vs Мартин. Сандор победил Гарсию, а теперь снова нацелен на апсет
09.12.2022, 04:55
Бокс
Роналду отказался тренироваться с запасными сборной Португалии
Роналду отказался тренироваться с запасными сборной Португалии
08.12.2022, 20:33 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности