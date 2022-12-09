Чемпионат мира09 декабря 2022, 14:12 |
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Рейтинг ФИФА. Женская сборная Украины завершила год в четвертом десятке
Главную задачу выполнить не удалось
09 декабря 2022, 14:12 |
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Вышел последний в этом году рейтинг женских сборных ФИФА. Национальная команда Украины завершает 2022 год на 33-й позиции, изменений в сравнении с прошлым рейтингом не произошло.
В рейтинге лидируют женские сборные США, Германии и Швеции. В зоне УЕФА сборная Украины занимает 22-е место.
В этом гожу украинская команда не сумела выполнить задачу выхода на чемпионат мира, который летом пройдет в Австралии и Новой Зеландии.
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