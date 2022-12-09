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Чемпионат мира
09 декабря 2022, 13:00 | Обновлено 09 декабря 2022, 13:06
134
0

Дидье ДЕШАМ: «У сборной Англии нет слабых мест»

Наставник сборной Франции – о предстоящем четвертьфинале Мундиаля в Катаре

09 декабря 2022, 13:00 | Обновлено 09 декабря 2022, 13:06
134
0
Дидье ДЕШАМ: «У сборной Англии нет слабых мест»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира 2022 против национальной команды Англии.

«У сборной Англии нет слабых мест. Сборная Франции должна определить определенные аспекты, в которых мы можем им навредить.

Что касается Гарета Саутгейта, то его не особенно ценят в Англии. То, что он раньше был игроком, не означает, что он не может быть очень хорошим тренером. Он добивался хороших результатов. Как человек мне он очень нравится», - сказал Дешам.

Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Англии и Франции пройдет 10 декабря.

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Источник Get French Football News
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