Дидье ДЕШАМ: «У сборной Англии нет слабых мест»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира 2022 против национальной команды Англии.

«У сборной Англии нет слабых мест. Сборная Франции должна определить определенные аспекты, в которых мы можем им навредить.

Что касается Гарета Саутгейта, то его не особенно ценят в Англии. То, что он раньше был игроком, не означает, что он не может быть очень хорошим тренером. Он добивался хороших результатов. Как человек мне он очень нравится», - сказал Дешам.

Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Англии и Франции пройдет 10 декабря.