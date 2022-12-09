Дидье ДЕШАМ: «У сборной Англии нет слабых мест»
Наставник сборной Франции – о предстоящем четвертьфинале Мундиаля в Катаре
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира 2022 против национальной команды Англии.
«У сборной Англии нет слабых мест. Сборная Франции должна определить определенные аспекты, в которых мы можем им навредить.
Что касается Гарета Саутгейта, то его не особенно ценят в Англии. То, что он раньше был игроком, не означает, что он не может быть очень хорошим тренером. Он добивался хороших результатов. Как человек мне он очень нравится», - сказал Дешам.
Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Англии и Франции пройдет 10 декабря.
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