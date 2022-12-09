Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФИФА довольна зимним чемпионатом мира. Могут повторить
Чемпионат мира
09 декабря 2022, 13:11 |
389
3

ФИФА довольна зимним чемпионатом мира. Могут повторить

Арсен Венгер считает, что все проходит неплохо

09 декабря 2022, 13:11 |
389
3
ФИФА довольна зимним чемпионатом мира. Могут повторить
Getty Images/Global Images Ukraine

Арсен Венгер, директор департамента ФИФА по развитию, заявил, что первый в истории зимний чемпионат мира в Катаре оправдал себя, поэтому в будущем ЧМ снова может пройти в ноябре-декабре.

При этом Венгер согласен, что проблемой остаются травмы игроков и слишком насыщенный календарь.

«Если мы хотим больше демократии в футболе, то нужно снова вернуться к проведению ЧМ в Африке, где будет невозможно играть в июне или июле. Мы видим, что зимний вариант ЧМ работает».

«Конечно, есть проблемы с травмами, с подготовкой к турниру. Но команды и игроки хотя бы имеют психологическую свежесть, ведь раньше ЧМ проходили после завершения сложного сезона», — сказал Венгер.

Следующий чемпионат мира пройдет летом 2026 года в США, Канаде и Мексике.

По теме:
Дидье ДЕШАМ: «У сборной Англии нет слабых мест»
Хавбек сборной Аргентины: «Мы всегда стремимся к лучшему»
Мемфис ДЕПАЙ: «Надеюсь, нам удастся победить за 90 минут»
Арсен Венгер ЧМ-2022 по футболу ФИФА
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник L'Equipe
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Испании получила нового главного тренера
Футбол | 08 декабря 2022, 15:00 0
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Испании получила нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Испании получила нового главного тренера

«Фурию Роха» возглавил Луис де ла Фуэнте

Роналду отказался тренироваться с запасными сборной Португалии
Футбол | 08 декабря 2022, 20:33 4
Роналду отказался тренироваться с запасными сборной Португалии
Роналду отказался тренироваться с запасными сборной Португалии

Форвард работал с основой после матча со Швейцарией

Ахметов рассказал, как заработал свои первые большие деньги
Футбол | 08.12.2022, 18:21
Ахметов рассказал, как заработал свои первые большие деньги
Ахметов рассказал, как заработал свои первые большие деньги
4-й тур женской Лиги чемпионов. Реал и Челси устроили зарубу
Футбол | 09.12.2022, 03:35
4-й тур женской Лиги чемпионов. Реал и Челси устроили зарубу
4-й тур женской Лиги чемпионов. Реал и Челси устроили зарубу
Раздаются взрывы. В Москве – масштабный пожар в ТЦ
Война | 09.12.2022, 09:38
Раздаются взрывы. В Москве – масштабный пожар в ТЦ
Раздаются взрывы. В Москве – масштабный пожар в ТЦ
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ivan Vismutenko
В Новой Зеландии. Там сейчас где то 15-20 градусов тепла. И тогда Австралия пройдёт ещё дальше.  Только надо ли это красивейшей стране на планете?)
Ответить
+1
Juzik
Уберите уже этого клоуна Инфантино...
Ответить
0
Октавий Фландрийский
А что еще может предложить эта коррумпированная общественная организация? Это еще цветочки, если нынешнего президента снова переизберут,то надо готовиться к 64 командам в финальной стадии ЧМ, это его золотая мечта детства. При таком раскладе они заработают минимум 15-17 миллиардов при проведении ЧМ,  футбол - это прежде всего большой бизнес.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис назвал своего фаворита в потенциальном бою Фьюри – Усик
Леннокс Льюис назвал своего фаворита в потенциальном бою Фьюри – Усик
07.12.2022, 14:15 5
Бокс
ФОТО. Легионер Динамо сделал предложение дочери украинского агента
ФОТО. Легионер Динамо сделал предложение дочери украинского агента
07.12.2022, 17:20 5
Футбол
Отто ВАЛЛИН: «Усик меньше Фьюри. Но он не выглядит слишком маленьким»
Отто ВАЛЛИН: «Усик меньше Фьюри. Но он не выглядит слишком маленьким»
08.12.2022, 08:29
Бокс
«Какой позор». Невеста Роналду высказал недовольство наставником Португалии
«Какой позор». Невеста Роналду высказал недовольство наставником Португалии
07.12.2022, 09:34 18
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Посмотрите на Роналду, возраст не щадит никого»
Тайсон ФЬЮРИ: «Посмотрите на Роналду, возраст не щадит никого»
08.12.2022, 19:21 11
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Все теперь говорят «крошечный» Усик»
Тайсон ФЬЮРИ: «Все теперь говорят «крошечный» Усик»
08.12.2022, 16:34 3
Бокс
Как и просила сестра. Роналду хотел покинуть ЧМ перед матчем со Швейцарией
Как и просила сестра. Роналду хотел покинуть ЧМ перед матчем со Швейцарией
08.12.2022, 11:11 11
Футбол
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
08.12.2022, 02:30 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности