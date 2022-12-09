ФИФА довольна зимним чемпионатом мира. Могут повторить

Арсен Венгер, директор департамента ФИФА по развитию, заявил, что первый в истории зимний чемпионат мира в Катаре оправдал себя, поэтому в будущем ЧМ снова может пройти в ноябре-декабре.

При этом Венгер согласен, что проблемой остаются травмы игроков и слишком насыщенный календарь.

«Если мы хотим больше демократии в футболе, то нужно снова вернуться к проведению ЧМ в Африке, где будет невозможно играть в июне или июле. Мы видим, что зимний вариант ЧМ работает».

«Конечно, есть проблемы с травмами, с подготовкой к турниру. Но команды и игроки хотя бы имеют психологическую свежесть, ведь раньше ЧМ проходили после завершения сложного сезона», — сказал Венгер.

Следующий чемпионат мира пройдет летом 2026 года в США, Канаде и Мексике.