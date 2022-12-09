Ворскла намерена вернуть в команду двух легионеров
Пуцлин и Кане могут вернуться в команду
По информации ТаТоТаке, «Ворскла» ведет переговоры с некоторыми легионерами, которые ранее отказались играть в Украине из-за войны.
Речь идет о защитнике Ибрахиме Кане и полузащитнике Давиде Пуцлине. Кане первую часть сезона провел в китайской команде «Циндао», а Пуцлин выступал за хорватский «Вараждин».
Не исключено, что оба согласятся играть за полтавскую команду во второй части сезона.
Кроме того, сообщается, что у «Ворсклы» нет проблем с выплатой зарплаты, несмотря на финансовые трудности собственника клуба Константина Жеваго.
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