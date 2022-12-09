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Украина. Премьер лига
09 декабря 2022, 12:49 | Обновлено 09 декабря 2022, 12:50
588
1

Ворскла намерена вернуть в команду двух легионеров

Пуцлин и Кане могут вернуться в команду

09 декабря 2022, 12:49 | Обновлено 09 декабря 2022, 12:50
588
1
Ворскла намерена вернуть в команду двух легионеров
УПЛ. Ибрахим Кане

По информации ТаТоТаке, «Ворскла» ведет переговоры с некоторыми легионерами, которые ранее отказались играть в Украине из-за войны.

Речь идет о защитнике Ибрахиме Кане и полузащитнике Давиде Пуцлине. Кане первую часть сезона провел в китайской команде «Циндао», а Пуцлин выступал за хорватский «Вараждин».

Не исключено, что оба согласятся играть за полтавскую команду во второй части сезона.

Кроме того, сообщается, что у «Ворсклы» нет проблем с выплатой зарплаты, несмотря на финансовые трудности собственника клуба Константина Жеваго.

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Давид Пуцлин Ибрахим Кане Ворскла Полтава
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Источник ТаТоТаке
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Gargantua
Кане это игок уровня Динамо или Шахтера.
не понимаю куда смотрит селекция.
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