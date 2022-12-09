Другие новости09 декабря 2022, 10:19 | Обновлено 09 декабря 2022, 10:24
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ВИДЕО. У Испании новый тренер, ценник на Фелиша, ставим на Аргентину
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
09 декабря 2022, 10:19 | Обновлено 09 декабря 2022, 10:24
423
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1. Атлетико повесил ценник на Жоау Фелиша
2. Англия хочет сохранить Саутгейта в должности главного тренера
3. Сборная Испании получила нового главного тренера
4. Милан рассчитывает на подписание хавбека Челси
5. Прогноз на матч Нидерланды – Аргентина
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