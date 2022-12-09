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Другие новости
09 декабря 2022, 10:19 | Обновлено 09 декабря 2022, 10:24
423
0

ВИДЕО. У Испании новый тренер, ценник на Фелиша, ставим на Аргентину

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

09 декабря 2022, 10:19 | Обновлено 09 декабря 2022, 10:24
423
0
ВИДЕО. У Испании новый тренер, ценник на Фелиша, ставим на Аргентину
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Атлетико повесил ценник на Жоау Фелиша
2. Англия хочет сохранить Саутгейта в должности главного тренера
3. Сборная Испании получила нового главного тренера
4. Милан рассчитывает на подписание хавбека Челси
5. Прогноз на матч Нидерланды – Аргентина

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Источник Sport.ua
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