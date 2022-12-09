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  4. ВИДЕО. Федерер рассказал, как женщина-секьюрити не пустила его на Уимблдон
Уимблдон
09 декабря 2022, 04:20 | Обновлено 09 декабря 2022, 04:25
53
0

ВИДЕО. Федерер рассказал, как женщина-секьюрити не пустила его на Уимблдон

Швейцарский теннисист выигрывал Уимблдонский турнир аж 8 раз

09 декабря 2022, 04:20 | Обновлено 09 декабря 2022, 04:25
53
0
ВИДЕО. Федерер рассказал, как женщина-секьюрити не пустила его на Уимблдон
Twitter. Роджер Федерер пытается пройти в клуб

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как его не пустили на Уимблдон, который он выигрывал 8 раз:

«Это было около двух недель назад. Я был в Токио на спонсорском мероприятии, а потом отправился в Лондон к врачу, чтобы услышать еще одно мнение о своих коленях. И я не хотел уведомлять руководство Уимблдона, что приеду, да и не знал, будет ли время. С врачом все обсудили быстро. Смотрю на часы и понимаю, что есть пара свободных часов.

Я подъехал к входу для зрителей, сказал Северину [тренеру], что быстренько зайду и вернусь. А потом… у меня не получилось! Там стояла женщина-секьюрити и я: «Привет! Как я могу пройти внутрь?» А она мне: «У вас есть членская карточка?» И я такой: э-э-э… а такое бывает? Просто когда ты выигрываешь Уимблдон, ты автоматически становишься членом клуба. Ну и я отвечаю: «Честно, ничего не знаю о карточках. Может быть дома где-то, а я тут просто путешествую. Но вообще я в клубе и хотел бы узнать как попасть внутрь?» А она мне: «Ну вы должны это подтвердить».

Окей, мне попался крепкий орешек. Я продолжаю: «Обычно я здесь играю и поэтому захожу с другого входа. И вне турнира я здесь первый раз. И просто хочу узнать как пройти». А она ни в какую, я уже паникую! И я перехожу на крайние меры, сам не верю, что говорю такое и выдаю: «Ну знаете, я восемь раз выигрывал этот турнир! Пожалуйста, поверьте!» Но она не пустила и я вернулся в машину. Тренер поинтересовался, как все прошло, я отрезал: «Не спрашивай!»

Я решил обойти пешком здание и найти еще вход, и тут случайный прохожий: «Не могу поверить! Это Федерер! Можно фото?» И все охранники, что были рядом: «Да это же Федерер! Что вы здесь делаете? Проходите!» Я наконец-то пробрался внутрь, пообщался со всеми, мы попили чаю. Я еще думал помахать той даме, будучи уже внутри клуба, но не стал!»

ВИДЕО. Федерер рассказал, как женщина-секьюрити не пустила его на Уимблдон

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