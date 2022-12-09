Стэн Вавринка в деле. Определены полуфиналисты турнира Diriyah Tennis Cup
Выставочный турнир проходит в межсезонье в Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии во время межсезонья проходит выставочный турнир Diriyah Tennis Cup.
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка в 1/4 финала обыграл Андрея Рублева в трех сетах за 1 час и 34 минуты.
В полуфинале Стэн сыграет с Даниилом Медведевым, который быстро одолел Александра Зверева из Германии.
Английский теннисист Кэмерон Норри в 1/4 финала обыграл Стефаноса Циципаса из Греции в двух сетах за 1 час и 11 минут.
В полуфинале Норри сыграет с американцем Тейлором Фритцем, победившим поляка Хуберта Хуркача.
🏆 Diriyah Tennis Cup. 1/4 финала
Стэн Вавринка (Швейцария) – Андрей Рублев – 6:7 (3:7), 6:2, [10:6]
Даниил Медведев – Александр Зверев (Германия) – 6:0, 6:4
Кэмерон Норри (Великобритания) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:4, 6:4
Тейлор Фритц (США) – Хуберт Хуркач (Польша) – 7:6 (7:3), 7:5
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