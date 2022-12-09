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09 декабря 2022, 00:50 | Обновлено 09 декабря 2022, 01:04
54
0

Стэн Вавринка в деле. Определены полуфиналисты турнира Diriyah Tennis Cup

Выставочный турнир проходит в межсезонье в Саудовской Аравии

09 декабря 2022, 00:50 | Обновлено 09 декабря 2022, 01:04
54
0
Стэн Вавринка в деле. Определены полуфиналисты турнира Diriyah Tennis Cup
Twitter. Стэн Вавринка

В Саудовской Аравии во время межсезонья проходит выставочный турнир Diriyah Tennis Cup.

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка в 1/4 финала обыграл Андрея Рублева в трех сетах за 1 час и 34 минуты.

В полуфинале Стэн сыграет с Даниилом Медведевым, который быстро одолел Александра Зверева из Германии.

Английский теннисист Кэмерон Норри в 1/4 финала обыграл Стефаноса Циципаса из Греции в двух сетах за 1 час и 11 минут.

В полуфинале Норри сыграет с американцем Тейлором Фритцем, победившим поляка Хуберта Хуркача.

🏆 Diriyah Tennis Cup. 1/4 финала

Стэн Вавринка (Швейцария) – Андрей Рублев – 6:7 (3:7), 6:2, [10:6]

Даниил Медведев – Александр Зверев (Германия) – 6:0, 6:4

Кэмерон Норри (Великобритания) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:4, 6:4

Тейлор Фритц (США) – Хуберт Хуркач (Польша) – 7:6 (7:3), 7:5

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Diriyah Tennis Cup Стэн Вавринка Хуберт Хуркач Кэмерон Норри Андрей Рублев Даниил Медведев Александр Зверев Тейлор Фритц Стефанос Циципас
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Источник Sport.ua
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