СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 декабря
Важные события во всех видах спорта
В пятницу, 9 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
14:00 Эмполи – Вулверхэмптон
17:00 Хорватия – Бразилия
21:00 Нидерланды – Аргентина
21:00 Аталанта – Айнтрахт
ТЕННИС
13:30 Александр Брайнин – Марти Пуйолрас
13:30 Клара Таусон – Ангелина Калинина
15:00 Стэн Вавринка – Даниил Медведев
БАСКЕТБОЛ
12:00 БИПА – Черкасские Мавпы
18:00 Старый Луцк – Политехника-Галичина
ГАНДБОЛ
20:30 Мотор – Эльбфлоренц
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