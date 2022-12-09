СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 декабря

В пятницу, 9 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

14:00 Эмполи – Вулверхэмптон

2.70 – 3.54 – 2.39

17:00 Хорватия – Бразилия

8.60 – 5.05 – 1.41

21:00 Нидерланды – Аргентина

3.66 – 3.24 – 2.25

21:00 Аталанта – Айнтрахт

1.91 – 3.78 – 3.60

ТЕННИС

13:30 Александр Брайнин – Марти Пуйолрас

4.12 – 1.20

13:30 Клара Таусон – Ангелина Калинина

1.66 – 2.04

15:00 Стэн Вавринка – Даниил Медведев

3.36 – 1.33

БАСКЕТБОЛ

12:00 БИПА – Черкасские Мавпы

1.10 – 6.35

18:00 Старый Луцк – Политехника-Галичина

2.02 – 1.74

ГАНДБОЛ

20:30 Мотор – Эльбфлоренц

1.73 – 9.20 – 2.51