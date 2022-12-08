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  4. Фабио КАПЕЛЛО: «Мы можем наблюдать конец тики-таки»
Чемпионат мира
08 декабря 2022, 20:58 |
1547
0

Фабио КАПЕЛЛО: «Мы можем наблюдать конец тики-таки»

Легендарный тренер – о тенденциях мундиаля в Катаре

08 декабря 2022, 20:58 |
1547
0
Фабио КАПЕЛЛО: «Мы можем наблюдать конец тики-таки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Капелло

Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло считает, что ЧМ-2022 показал неэффективность тики-таки как игровой модели:

«На этом турнире мы можем наблюдать конец тики-таки. Испания должна попрощаться с использованием ложной девятки. Это формула, которая может работать в определённых случаях и в некоторых игровых моментах, но она не может стать полноценной системой. Фигура центрального нападающего является фундаментальной.

А как же владение мячом? Когда оно не сопровождается повышением темпа игры, это непродуктивно. Футбол Гвардиолы изменился по сравнению с тем, что было десять лет назад. Просто вспомните, что у «Барселоны» были такие звёзды, как Месси или Иньеста в их лучших кондициях, чтобы играть в таком стиле — и всё сразу станет понятно».

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Фабио Капелло ЧМ-2022 по футболу сборная Испании по футболу
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Источник Marca
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