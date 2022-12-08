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  4. Патрис ЭВРА: «Франция размажет Англию»
Чемпионат мира
08 декабря 2022, 20:13 |
314
2

Патрис ЭВРА: «Франция размажет Англию»

Французский защитник уверен в успехе своей команды

08 декабря 2022, 20:13 |
314
2
Патрис ЭВРА: «Франция размажет Англию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрис Эвра

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра уверен, что «трехцветные» уверенно обыграют Англию в четвертьфинале ЧМ-2022 (10 декабря):

«Я уверен, но не высокомерен. Я рад тому, как Франция сейчас выступает, но также рад и за Англию. Игра будет интересной, думаю. Англии нужно волноваться о таких футболистах, как Мбаппе, а Франции – о таких футболистах, как Сака и Фоден. У Франции есть поводы для беспокойства.

Вы можете сказать мне, что Кайл Уокер закроет Мбаппе, ему уже удавалось хорошо сыграть против Неймара в Лиге чемпионов. Но я знаю, что Мбаппе сместится в центр и будет играть против Стоунза и Магуайра, а им будет тяжело его остановить. Тут намешано много факторов. Я чувствую, что Франция размажет Англию, но и Англия способна победить Францию».

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Источник Goal.com
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Комментарии 2
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andre_lui
Навряд чи
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А какой то очередной Суперкомп отдал предпочтении Англии типа 54 на 46.  Хотя в таких играх сценарий трудно предсказать. Отыграться будет тяжко любой команде.
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0
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