Патрис ЭВРА: «Франция размажет Англию»
Французский защитник уверен в успехе своей команды
Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра уверен, что «трехцветные» уверенно обыграют Англию в четвертьфинале ЧМ-2022 (10 декабря):
«Я уверен, но не высокомерен. Я рад тому, как Франция сейчас выступает, но также рад и за Англию. Игра будет интересной, думаю. Англии нужно волноваться о таких футболистах, как Мбаппе, а Франции – о таких футболистах, как Сака и Фоден. У Франции есть поводы для беспокойства.
Вы можете сказать мне, что Кайл Уокер закроет Мбаппе, ему уже удавалось хорошо сыграть против Неймара в Лиге чемпионов. Но я знаю, что Мбаппе сместится в центр и будет играть против Стоунза и Магуайра, а им будет тяжело его остановить. Тут намешано много факторов. Я чувствую, что Франция размажет Англию, но и Англия способна победить Францию».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч 3-го тура ЧМ между Сербией и Швейцарией оказался скандальным
Андрей Сенькив сообщил, что у «Черноморца» теперь огромные проблемы