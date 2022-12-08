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  4. Тайсон ФЬЮРИ: «Посмотрите на Роналду, возраст не щадит никого»
Чемпионат мира
08 декабря 2022, 19:21 |
2220
0

Тайсон ФЬЮРИ: «Посмотрите на Роналду, возраст не щадит никого»

Звездный боксер – о проблемах португальского форварда

08 декабря 2022, 19:21 |
2220
0
Тайсон ФЬЮРИ: «Посмотрите на Роналду, возраст не щадит никого»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился своим мнением по поводу спада в карьере Криштиану Роналду:

«Посмотрите на Криштиану Роналду, ему 37 лет, у него были лучшие врачи, лучшие физиотерапевты, с него пылинки сдували. Но даже Роналду сейчас на спаде, хотя он так заботился о себе. Представьте себе, что тогда будет с боксером, которого жестоко били последние 20 лет.

Возраст не ждет никого, независимо от того, как ты жил. Даже если ты никогда не пил, не бегал по жестким покрытиям. Без разницы, кто ты. Возраст в конце концов возьмет свое».

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Источник talkSPORT
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