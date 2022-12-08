Чемпионат мира08 декабря 2022, 17:56 | Обновлено 08 декабря 2022, 18:00
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Райс вернулся в общую группу сборной Англии
Ранее хавбек пропускал тренировку англичан из-за болезни
08 декабря 2022, 17:56 | Обновлено 08 декабря 2022, 18:00
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Півзахисник збірної Англії Деклан Райс повернувся до тренувань у загальній групі національної команди. Про це повідомив півзахисник Калвін Філліпс на прес-конференції.
«Я вважаю, що Дек у хорошій формі, він повернувся до тренувань, і з ним все гаразд», - сказав Філліпс.
Райс пропустив останнє тренування англійців через хворобу.
Матч 1/4 фіналу чемпіонату світу між збірними Англії та Франції пройде 10 грудня.
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