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Чемпионат мира
08 декабря 2022, 17:56 | Обновлено 08 декабря 2022, 18:00
143
0

Райс вернулся в общую группу сборной Англии

Ранее хавбек пропускал тренировку англичан из-за болезни

08 декабря 2022, 17:56 | Обновлено 08 декабря 2022, 18:00
143
0
Райс вернулся в общую группу сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

Півзахисник збірної Англії Деклан Райс повернувся до тренувань у загальній групі національної команди. Про це повідомив півзахисник Калвін Філліпс на прес-конференції.

«Я вважаю, що Дек у хорошій формі, він повернувся до тренувань, і з ним все гаразд», - сказав Філліпс.

Райс пропустив останнє тренування англійців через хворобу.

Матч 1/4 фіналу чемпіонату світу між збірними Англії та Франції пройде 10 грудня.

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Деклан Райс ЧМ-2022 по футболу сборная Англии по футболу Калвин Филлипс
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Источник Daily Mail
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