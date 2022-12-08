Райс вернулся в общую группу сборной Англии

Півзахисник збірної Англії Деклан Райс повернувся до тренувань у загальній групі національної команди. Про це повідомив півзахисник Калвін Філліпс на прес-конференції.

«Я вважаю, що Дек у хорошій формі, він повернувся до тренувань, і з ним все гаразд», - сказав Філліпс.

Райс пропустив останнє тренування англійців через хворобу.

Матч 1/4 фіналу чемпіонату світу між збірними Англії та Франції пройде 10 грудня.