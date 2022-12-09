Чемпионат мира09 декабря 2022, 04:42 | Обновлено 09 декабря 2022, 10:51
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Хорватия – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию
Смотрите 9 декабря в 17:00 поединок Мундиаля-2022
09 декабря 2022, 04:42 | Обновлено 09 декабря 2022, 10:51
2142
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В пятницу, 9 декабря, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Хорватии и Бразилии.
Поединок состоится на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.
В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Хорватия – Бразилия.
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Комментарии 2
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Ещё надо что бы график отключений совпал с трансляцией. Но и на радио Промiнь тоже интересно слушать. Особенно когда голов не забивают.
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