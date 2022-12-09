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Чемпионат мира
09 декабря 2022, 04:42 | Обновлено 09 декабря 2022, 10:51
2142
2

Хорватия – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию

Смотрите 9 декабря в 17:00 поединок Мундиаля-2022

09 декабря 2022, 04:42 | Обновлено 09 декабря 2022, 10:51
2142
2
Хорватия – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 9 декабря, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Хорватии и Бразилии.

Поединок состоится на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Хорватия – Бразилия.

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Источник Sport.ua
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Dar Veter
Ещё надо что бы график отключений совпал с трансляцией.  Но и на радио Промiнь тоже интересно слушать. Особенно  когда голов не забивают.
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-1
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