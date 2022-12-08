Люк ШОУ: «Мы движемся в правильном направлении»

Защитник сборной Англии Люк Шоу высказался на тему перспектив главного тренера команды Гарета Саутгейта.

«Конечно, мы хотим продолжать работать с Саутгейтом. Успеха, который он принёс, у нас не было уже много лет. Я понимаю, что мы ничего не выиграли, и мы разочарованы этим, но мы движемся в правильном направлении. Конечно, ходят слухи о том, что может быть, если мы не выиграем в субботу. Но мы не настраиваемся на негатив», - сказал Шоу.

Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Англии и Франции пройдет 10 декабря.