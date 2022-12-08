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  4. Луи ВАН ГАЛ: «Жаль, что ди Мария назвал меня худшим тренером»
Чемпионат мира
08 декабря 2022, 15:35 | Обновлено 08 декабря 2022, 15:43
551
0

Луи ВАН ГАЛ: «Жаль, что ди Мария назвал меня худшим тренером»

Нидерландский тренер – о заявлении хавбека сборной Аргентины

08 декабря 2022, 15:35 | Обновлено 08 декабря 2022, 15:43
551
0
Луи ВАН ГАЛ: «Жаль, что ди Мария назвал меня худшим тренером»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луи ван Гал и Мемфис Депай (справа)

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал в преддверии поединка 1/8 финала ЧМ-2022 с командой Аргентины вспомнил заявление аргентинца Анхеля ди Мария, который в свое время не лестно отозвался о специалисте во время его работы во главе «Манчестер Юнайтед».

«Мне жаль, что ди Мария назвал меня худшим тренером, который у него был. Сейчас рядом со мной сидит Мемфис [Депай], он тоже был в «МЮ». Сейчас мы можем поцеловаться, однако не будем этого делать. Но это то, как все происходит в футболе», – рассказал ван Гал.

Встреча сборных Нидерландов и Аргентины в четвертьфинале мундиаля состоится в пятницу, 9 декабря, начало – в 17:00 по киевскому времени.

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ЧМ-2022 по футболу Луи ван Гал
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