Луи ВАН ГАЛ: «Жаль, что ди Мария назвал меня худшим тренером»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал в преддверии поединка 1/8 финала ЧМ-2022 с командой Аргентины вспомнил заявление аргентинца Анхеля ди Мария, который в свое время не лестно отозвался о специалисте во время его работы во главе «Манчестер Юнайтед».

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«Мне жаль, что ди Мария назвал меня худшим тренером, который у него был. Сейчас рядом со мной сидит Мемфис [Депай], он тоже был в «МЮ». Сейчас мы можем поцеловаться, однако не будем этого делать. Но это то, как все происходит в футболе», – рассказал ван Гал.

Встреча сборных Нидерландов и Аргентины в четвертьфинале мундиаля состоится в пятницу, 9 декабря, начало – в 17:00 по киевскому времени.