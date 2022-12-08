«На рынке мало игроков». Тренер Вереса расссказал о трансферных планах

Наставник «Вереса» Юрий Вирт подтвердил уход из команды трех игроков, а также выразил надежду на усиление команды, несмотря на сложную трансферную ситуацию.

- Верес уже попрощался с Михаилом Сергийчуком, Сергеем Шестаковым и Романом Мирошником. Знаем, что последний покинул команду, потому что получил более выгодное предложение от другого клуба. Относительно двух первых - то прощание стало инициативой тренерского штаба. В чем причина?

– Не хотел бы вдаваться в подробности. Скажем так – это было мое решение. Мы очень благодарны им за проделанную работу. Особенно это касается Михаила Сергийчука. Я понимаю, какую часть себя он вложил в Верес. Но мы пообщались и все решили. Простились в хороших отношениях. Команде нужна свежая кровь, требуются какие-то перемены. И с кем-то в любом случае приходится прощаться.

Относительно Романа Мирошника – да, он получил лучшее предложение. Я бы хотел его оставить. Но, к сожалению, он тоже покидает команду.

– Может ли еще кто-то покинуть команду зимой?

- У нас пока под вопросом продолжения сотрудничества с еще одним футболистом. Я бы хотел, чтобы он остался в команде. Но он пока обдумывает варианты продолжения карьеры. Все будет зависеть от его решения. Думаю, больше никто команду зимой точно не покинет.

– На какие позиции ищете усиление? Это будет молодежь или футболисты с опытом?

– Сейчас мы нуждаемся в усилении во всех без исключения линиях. Естественно, в идеале хотели бы усилиться талантливой молодежью. Но не все так просто. В нынешних условиях вести селекционную работу очень тяжело. На трансферном рынке очень мало футболистов. Игроки из-за границы не очень хотят ехать играть в страну, где идет война. Поэтому приходится учитывать реалии. В общем, мы рассматриваем разные варианты: и молодежь, и опытных футболистов. Уже ведем переговоры с несколькими людьми. Думаю, ближе к концу года можно будет озвучить какую-нибудь конкретику. Самое главное, у нас есть полное понимание с президентом клуба относительно наших финансовых возможностей.

Команда завершила первую часть сезона УПЛ на 10-й позиции.