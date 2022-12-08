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Португалия
08 декабря 2022, 10:29 | Обновлено 08 декабря 2022, 10:37
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Фамаликан - Тондела. Прогноз и анонс на матч

Матч Кубка Лиги Португалии

08 декабря 2022, 10:29 | Обновлено 08 декабря 2022, 10:37
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Фамаликан - Тондела. Прогноз и анонс на матч
Getty Images/Global Images Ukraine

9 декабря на «Мунисипаль де Фамаликао» пройдет матч 4-го тура Кубка Лиги Португалии, в котором «Фамаликан» встретится с «Тонделой». Старт поединка запланирован на 23:45 по московскому времени.

«Фамаликан»

Клуб несколько лет назад с немалой помпой поднимался в Примейру. Богатый владелец, немалое участие инвесторов мадридского «Атлетико», привлечение известного агента, Жорже Мендеша. Но после многообещающего старта «Вила Нова» во многом сдулась уже в дебютном сезоне, финишировав 6-й - что тоже очень неплохо для новичка. Потом были результаты чуть хуже, но все-таки команда держалась в верхней части таблицы. Сейчас же всерьез приходится думать о выживании. Осенний отрезок завершен с 3-мя победами и 11 очками в 13 матчах, и даже странно, что это еще позволяет идти не последним, а на 15-й позиции. Не удивительно, что «Фамаликану» не до Кубка Лиги, там он успел сыграть дома вничью с «Академика де Визеу» дома и проиграть на выезде некоему «Торреенсе». Но в кубке Португалии результаты пока хороши.

«Тондела»

Команда переживает не лучшие времена. В прошлом сезоне, похоже, слишком увлеклись борьбой в кубке. В итоге «золотисто-зеленые» вышли в финал, впервые в истории, но проиграли. Потом, к слову, были еще и 0-3 от «Порту» в Суперкубке. При этом, потратив массу сил на борьбу, вылетели из Примейры. Казалось бы, такая команда будет фаворитом во 2-м дивизионе. И она и правда там проиграла только однажды в 13 матчах. Но 2/3 встреч, 9, закончились ничьими, из-за чего новичок болтается в середине турнирной таблицы Сегундао. Кстати, в Кубке Лиги пока что «Тондела» тоже делит очки со всеми противниками. С «Эшторилом» обошлось вообще без голов, с «Торреенсе» оформили итоговые 1-1.

Статистика личных встреч

У «Тонделы» было 2 победы при ничьей за прошлый календарный год. Но в феврале «Фамаликан» дома оформил победные 2-1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что пора «Фамаликану» выиграть. Он все-таки играет дома против представителя 2-го дивизиона. Так что ставим на победу хозяев поля (коэффициент - 1,69) от Parimatch.

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Источник Sport.ua
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