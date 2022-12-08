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08 декабря 2022, 10:18 | Обновлено 08 декабря 2022, 10:27
808
0

ВИДЕО. Азар ушел из сборной, Ювентус под угрозой, ставим на Бразилию

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

08 декабря 2022, 10:18 | Обновлено 08 декабря 2022, 10:27
808
0
ВИДЕО. Азар ушел из сборной, Ювентус под угрозой, ставим на Бразилию

1. 31-летний Эден Азар завершил карьеру в сборной Бельгии
2. Ювентус может быть исключен из серии А
3. Арестованы подозреваемые в ограблении дома Стерлинга
4. Арсенал заинтересован в подписании Роналду
5. Прогноз матча Хорватия - Бразилия

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Источник Sport.ua
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