ВИДЕО. Азар ушел из сборной, Ювентус под угрозой, ставим на Бразилию

1. 31-летний Эден Азар завершил карьеру в сборной Бельгии

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3. Арестованы подозреваемые в ограблении дома Стерлинга

4. Арсенал заинтересован в подписании Роналду

5. Прогноз матча Хорватия - Бразилия

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