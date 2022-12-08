Другие новости08 декабря 2022, 10:18 | Обновлено 08 декабря 2022, 10:27
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ВИДЕО. Азар ушел из сборной, Ювентус под угрозой, ставим на Бразилию
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
08 декабря 2022, 10:18 | Обновлено 08 декабря 2022, 10:27
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1. 31-летний Эден Азар завершил карьеру в сборной Бельгии
2. Ювентус может быть исключен из серии А
3. Арестованы подозреваемые в ограблении дома Стерлинга
4. Арсенал заинтересован в подписании Роналду
5. Прогноз матча Хорватия - Бразилия
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