Защитник сборной Англии: «Мбаппе не встанет на нашем пути к победе на ЧМ»
Кайл Уокер уверен в своей сборной
Защитник сборной Англии Кайл Уокер уверен, что в четвертьфинале ЧМ-2022 его команде нужно будет справиться не только с Килианом Мбаппе, а со всеми лидерами французской команды.
«Это будет матч Англии против Франции, а не Англии против Мбаппе. Мы уважаем Килиана, но я не собираюсь стелить перед ним красную дорожку и давать забивать голы. Это четвертьфинал чемпионата мира, и Мбаппе не встанет на пути моей команды к победе на ЧМ. Мбаппе - великолепный игрок, но есть еще Жиру, который забил большое количество голов за сборную и в АПЛ. Еще Дембеле, Гризманн...».
«Кто мой самый сложный соперник? Я не помню, чтобы играл против Мбаппе один в один. Самым тяжелым для себя оппонентом назову Садио Мане», — сказал Уокер.
Матч Англия - Франция состоится 10 декабря.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эшли Коул – про игру украинского защитника
Катя Авейру очень недовольна тем, что ее брат начал матч со Швейцарией со скамейки запасных