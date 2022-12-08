Защитник сборной Англии: «Мбаппе не встанет на нашем пути к победе на ЧМ»

Защитник сборной Англии Кайл Уокер уверен, что в четвертьфинале ЧМ-2022 его команде нужно будет справиться не только с Килианом Мбаппе, а со всеми лидерами французской команды.

«Это будет матч Англии против Франции, а не Англии против Мбаппе. Мы уважаем Килиана, но я не собираюсь стелить перед ним красную дорожку и давать забивать голы. Это четвертьфинал чемпионата мира, и Мбаппе не встанет на пути моей команды к победе на ЧМ. Мбаппе - великолепный игрок, но есть еще Жиру, который забил большое количество голов за сборную и в АПЛ. Еще Дембеле, Гризманн...».

«Кто мой самый сложный соперник? Я не помню, чтобы играл против Мбаппе один в один. Самым тяжелым для себя оппонентом назову Садио Мане», — сказал Уокер.

Матч Англия - Франция состоится 10 декабря.

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