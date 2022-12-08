Стало известно, когда Стерлинг вернется в расположение сборной Англии

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг должен вернуться в расположение национальной команды в пятницу.

Изначально футболист планировал вернуться в сборную в четверг утром (8 декабря). Но Стерлинг прилетит в пятницу, пропустив важный тренировочный день, что уменьшает его шансы появиться на поле в четвертьфинальной игре.

Матч Англия – Франция состоится 10 декабря и начнется в 21:00 по Киеву.