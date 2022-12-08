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Чемпионат мира
08 декабря 2022, 04:40 | Обновлено 08 декабря 2022, 04:44
139
0

Стало известно, когда Стерлинг вернется в расположение сборной Англии

Форвард прилетит в пятницу, пропустив важный тренировочный день

08 декабря 2022, 04:40 | Обновлено 08 декабря 2022, 04:44
139
0
Стало известно, когда Стерлинг вернется в расположение сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг должен вернуться в расположение национальной команды в пятницу.

Изначально футболист планировал вернуться в сборную в четверг утром (8 декабря). Но Стерлинг прилетит в пятницу, пропустив важный тренировочный день, что уменьшает его шансы появиться на поле в четвертьфинальной игре.

Матч Англия – Франция состоится 10 декабря и начнется в 21:00 по Киеву.

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Источник Daily Mail
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