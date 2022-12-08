Чемпионат мира08 декабря 2022, 04:40 | Обновлено 08 декабря 2022, 04:44
139
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Стало известно, когда Стерлинг вернется в расположение сборной Англии
Форвард прилетит в пятницу, пропустив важный тренировочный день
08 декабря 2022, 04:40 | Обновлено 08 декабря 2022, 04:44
139
0
Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг должен вернуться в расположение национальной команды в пятницу.
Изначально футболист планировал вернуться в сборную в четверг утром (8 декабря). Но Стерлинг прилетит в пятницу, пропустив важный тренировочный день, что уменьшает его шансы появиться на поле в четвертьфинальной игре.
Матч Англия – Франция состоится 10 декабря и начнется в 21:00 по Киеву.
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