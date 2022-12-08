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Чемпионат мира
08 декабря 2022, 03:21 | Обновлено 08 декабря 2022, 03:31
17
0

Адриен РАБЬО: «У Англии много талантов на каждой позиции»

Хавбек сборной Франции – о сопернике по 1/4 финала Мундиаля в Катаре

08 декабря 2022, 03:21 | Обновлено 08 декабря 2022, 03:31
17
0
Адриен РАБЬО: «У Англии много талантов на каждой позиции»
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриен Рабьо

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо поделился мнением о национальной команде Англии, против которой французам предстоит сыграть в 1/4 финала чемпионата мира 2022.

«У Англии много талантов на каждой позиции. Но у нашей команды есть средства, чтобы причинить им неудобства, и единственное, что может изменить ситуацию, так это точный удар ногой по воротам. Мы не зависим от Килиана Мбаппе, он просто наше главное оружие», - сказал Рабьо.

Матч Англия – Франция состоится 10 декабря и начнется в 21:00 по Киеву.

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Источник RMC
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