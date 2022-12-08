Адриен РАБЬО: «У Англии много талантов на каждой позиции»

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо поделился мнением о национальной команде Англии, против которой французам предстоит сыграть в 1/4 финала чемпионата мира 2022.

«У Англии много талантов на каждой позиции. Но у нашей команды есть средства, чтобы причинить им неудобства, и единственное, что может изменить ситуацию, так это точный удар ногой по воротам. Мы не зависим от Килиана Мбаппе, он просто наше главное оружие», - сказал Рабьо.

Матч Англия – Франция состоится 10 декабря и начнется в 21:00 по Киеву.