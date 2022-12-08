Букайо САКА: «У Франции очень много качественных игроков»

Вингер сборной Англии Букайо Сака поделился мнением о национальной команде Франции, против которой англичанам предстоит сыграть в 1/4 финала чемпионата мира 2022.

«Мне нравится Вильям Салиба! Нет, конечно, у них много классных игроков. Мне нравится Усман Дембеле, думаю, он очень хорош. У Франции очень много качественных футболистов, так что мы должны быть готовы к игре каждого из них», - сказал Сака.

Матч Англия – Франция состоится 10 декабря и начнется в 22:00 по Киеву.