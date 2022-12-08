СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 декабря

В четверг, 8 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

15:00 Астон Вилла – Брайтон

2.55 – 3.48 – 2.56

17:30 Арсенал – Лион

2.26 – 3.54 – 2.73

19:00 Хетафе – Гвадалахара

2.39 – 3.54 – 2.70

21:15 Эльче – Лидс

3.05 – 3.42 – 2.25

22:00 Реал Мадрид (Ж) – Челси (Ж)

3.48 – 3.40 – 1.98

ТЕННИС

10:30 Доминик Тим – Александр Зверев

1.55 – 2.41

11:00 Кэмерон Норри – Ник Кирьос

2.34 – 1.58

18:30 София Кенин – Ангелина Калинина

1.90 – 1.90

БАСКЕТБОЛ

17:00 Днепр – Говерла

1.04 – 9.60

17:00 Будивельник – Черкасские Мавпы

1.01 – 13.00