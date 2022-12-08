Другие новости08 декабря 2022, 01:55 |
22
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 декабря
Важные события во всех видах спорта
08 декабря 2022, 01:55 |
22
0
В четверг, 8 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
15:00 Астон Вилла – Брайтон
17:30 Арсенал – Лион
19:00 Хетафе – Гвадалахара
21:15 Эльче – Лидс
22:00 Реал Мадрид (Ж) – Челси (Ж)
ТЕННИС
10:30 Доминик Тим – Александр Зверев
11:00 Кэмерон Норри – Ник Кирьос
18:30 София Кенин – Ангелина Калинина
БАСКЕТБОЛ
17:00 Днепр – Говерла
17:00 Будивельник – Черкасские Мавпы
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 декабря 2022, 01:23 0
Андрей Сенькив сообщил, что у «Черноморца» теперь огромные проблемы
Футбол | 07 декабря 2022, 21:59 5
Форвард может покинуть команду в январе
Футбол | 07.12.2022, 11:55
Футбол | 07.12.2022, 09:34
Футбол | 07.12.2022, 17:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.12.2022, 14:15 5
07.12.2022, 15:49 2
07.12.2022, 00:55
06.12.2022, 22:45
06.12.2022, 10:06
06.12.2022, 19:50 48
06.12.2022, 08:58
06.12.2022, 22:54 19