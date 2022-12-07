Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без Павелко. УАФ изучает вопрос проведения внеочередного конгресса
Украина. Премьер лига
07 декабря 2022, 22:50 | Обновлено 07 декабря 2022, 22:52
311
0

Без Павелко. УАФ изучает вопрос проведения внеочередного конгресса

Рабочая группа провела первое заседание

07 декабря 2022, 22:50 | Обновлено 07 декабря 2022, 22:52
311
0
Без Павелко. УАФ изучает вопрос проведения внеочередного конгресса
УАФ

Украинская ассоциация футбола в очередной раз сообщила, что проведение внеочередного конгресса 20 декабря законным способом невозможно. Ведь все решения, принятые на конгрессе, который состоится в нарушение Устава УАФ, будут нелегитимными.

Сообщается, что с целью изучения предложений по проведению внеочередного конгресса во исполнение решения Исполкома УАФ была создана рабочая группа по проверке протоколов и решений членов УАФ по созыву внеочередного Конгресса Украинской ассоциации футбола.

Первое заседание рабочей группы прошло в Доме футбола 7 декабря.

«В ходе заседания мы рассмотрели и проанализировали протоколы о предложении созыва внеочередного конгресса, уже поступивших в УАФ. Также были рассмотрены еще не пришедшие в УАФ протоколы, но были обнародованы в средствах массовой информации.

По протоколам, имеющим признаки несоответствий Устава УАФ и уставам соответствующих членов, мы решили направить запросы в региональные ассоциации с просьбой предоставить объяснения по этим фактам.

Что касается отдельных протоколов, в которых есть признаки грубых нарушений уставных норм, мы будем передавать информацию в Администрацию УАФ с предложением дальнейшего рассмотрения их Контрольно-дисциплинарным комитетом УАФ.

Кроме того, мы решили обратиться в соответствующие областные органы власти. Будем просить прокомментировать имеющуюся информацию о возможном влиянии представителей органов государственной власти на решение отдельных региональных ассоциаций футбола о созыве внеочередного Конгресса УАФ.

Чтобы не допустить нарушений нашего устава, а также уставов ФИФА и УЕФА мы находимся на постоянной связи с представителями этих организаций», – прокомментировал заседание рабочей группы первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко.

По теме:
ФОТО. Они развивают украинский футбол! Сколько получают руководители УАФ?
Журналист: Павелко предложил договорняк в ОП, готов стать министром
Игорь ЦЫГАНЫК: «Павелко держит в заложниках украинский футбол»
Украинская ассоциация футбола конгресс УАФ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Какой позор». Невеста Роналду высказал недовольство наставником Португалии
Футбол | 07 декабря 2022, 09:34 14
«Какой позор». Невеста Роналду высказал недовольство наставником Португалии
«Какой позор». Невеста Роналду высказал недовольство наставником Португалии

Джорджина Родригес опубликовала гневный пост

ВИДЕО. Кота жестко выкинули с пресс-конференции сборной Бразилии
Футбол | 07 декабря 2022, 20:14 7
ВИДЕО. Кота жестко выкинули с пресс-конференции сборной Бразилии
ВИДЕО. Кота жестко выкинули с пресс-конференции сборной Бразилии

Поступок пресс-атташе сборной Бразилии многим не понравилось

ОФИЦИАЛЬНО. Флик останется тренером сборной Германии
Футбол | 07.12.2022, 21:03
ОФИЦИАЛЬНО. Флик останется тренером сборной Германии
ОФИЦИАЛЬНО. Флик останется тренером сборной Германии
Португалия – Швейцария – 6:1. Хет-трик Гонсалу Рамуша. Видео голов и обзор
Футбол | 06.12.2022, 23:59
Португалия – Швейцария – 6:1. Хет-трик Гонсалу Рамуша. Видео голов и обзор
Португалия – Швейцария – 6:1. Хет-трик Гонсалу Рамуша. Видео голов и обзор
Леннокс Льюис назвал своего фаворита в потенциальном бою Фьюри – Усик
Бокс | 07.12.2022, 14:15
Леннокс Льюис назвал своего фаворита в потенциальном бою Фьюри – Усик
Леннокс Льюис назвал своего фаворита в потенциальном бою Фьюри – Усик
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нефартовые. Испания покидает ЧМ-2022, проиграв по пенальти Марокко
Нефартовые. Испания покидает ЧМ-2022, проиграв по пенальти Марокко
06.12.2022, 19:50 48
Футбол
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
06.12.2022, 08:00 2
Футбол
ФОТО. Ломаченко поздравил военных с днем ВСУ
ФОТО. Ломаченко поздравил военных с днем ВСУ
06.12.2022, 12:28 6
Бокс
Атакован очередной аэродром в россии. На этот раз в Курске
Атакован очередной аэродром в россии. На этот раз в Курске
06.12.2022, 10:06
Война
Фернанду САНТУШ: «Мне не понравилась реакция Роналду»
Фернанду САНТУШ: «Мне не понравилась реакция Роналду»
05.12.2022, 17:24
Футбол
Тите в поединке с Южной Кореей выпустил на поле третьего вратаря
Тите в поединке с Южной Кореей выпустил на поле третьего вратаря
05.12.2022, 23:00 1
Футбол
17-летняя Меркушина - впервые в составе сборной Украины на Кубок мира
17-летняя Меркушина - впервые в составе сборной Украины на Кубок мира
06.12.2022, 13:46 8
Биатлон
Разведка рассказала, сколько ракет у россии осталось для крупных атак
Разведка рассказала, сколько ракет у россии осталось для крупных атак
06.12.2022, 14:49
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности