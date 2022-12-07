Без Павелко. УАФ изучает вопрос проведения внеочередного конгресса

Украинская ассоциация футбола в очередной раз сообщила, что проведение внеочередного конгресса 20 декабря законным способом невозможно. Ведь все решения, принятые на конгрессе, который состоится в нарушение Устава УАФ, будут нелегитимными.

Сообщается, что с целью изучения предложений по проведению внеочередного конгресса во исполнение решения Исполкома УАФ была создана рабочая группа по проверке протоколов и решений членов УАФ по созыву внеочередного Конгресса Украинской ассоциации футбола.

Первое заседание рабочей группы прошло в Доме футбола 7 декабря.

«В ходе заседания мы рассмотрели и проанализировали протоколы о предложении созыва внеочередного конгресса, уже поступивших в УАФ. Также были рассмотрены еще не пришедшие в УАФ протоколы, но были обнародованы в средствах массовой информации.

По протоколам, имеющим признаки несоответствий Устава УАФ и уставам соответствующих членов, мы решили направить запросы в региональные ассоциации с просьбой предоставить объяснения по этим фактам.

Что касается отдельных протоколов, в которых есть признаки грубых нарушений уставных норм, мы будем передавать информацию в Администрацию УАФ с предложением дальнейшего рассмотрения их Контрольно-дисциплинарным комитетом УАФ.

Кроме того, мы решили обратиться в соответствующие областные органы власти. Будем просить прокомментировать имеющуюся информацию о возможном влиянии представителей органов государственной власти на решение отдельных региональных ассоциаций футбола о созыве внеочередного Конгресса УАФ.

Чтобы не допустить нарушений нашего устава, а также уставов ФИФА и УЕФА мы находимся на постоянной связи с представителями этих организаций», – прокомментировал заседание рабочей группы первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко.