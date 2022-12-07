Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Англия хочет сохранить Саутгейта на посту главного тренера
Чемпионат мира
07 декабря 2022, 22:43 |
201
1

Англия хочет сохранить Саутгейта на посту главного тренера

Тренер хочет попробовать себя на клубном уровне

07 декабря 2022, 22:43 |
201
1
Англия хочет сохранить Саутгейта на посту главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Футбольная асcоциация Англии (FA) надеется, что главный тренер национальной сборной Гарет Саутгейт останется на своем посту как минимум до окончания текущего контракта, то есть до лета 2024 года.

Сам Саутгейт хочет покинуть свой пост после чемпионата мира в Катаре и попробовать себя на клубном уровне. FA сделает все возможное, чтобы убедить 52-летнего специалиста остаться.

На намерения FA никак не повлияет результат сборной Англии на ЧМ-2022. Англичане уже вышли в четвертьфинал, где 10 декабря сыграют с Францией.

По теме:
Вирджил ВАН ДЕЙК: «Есть ощущение, что можем завоевать Кубок мира»
Аргентина может потерять ключевого хавбека на матч с Нидерландами
ОФИЦИАЛЬНО. Флик останется тренером сборной Германии
Саутгемптон сборная Англии по футболу ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Daily Mail
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мы достаточно страдали». Сестра Роналду попросила его покинуть ЧМ-2022
Футбол | 07 декабря 2022, 17:40 8
«Мы достаточно страдали». Сестра Роналду попросила его покинуть ЧМ-2022
«Мы достаточно страдали». Сестра Роналду попросила его покинуть ЧМ-2022

Катя Авейру очень недовольна тем, что ее брат начал матч со Швейцарией со скамейки запасных

Так нашли или нет? Преступников, ограбивших дом Стерлинга, не задержали
Футбол | 07 декабря 2022, 17:51 0
Так нашли или нет? Преступников, ограбивших дом Стерлинга, не задержали
Так нашли или нет? Преступников, ограбивших дом Стерлинга, не задержали

Английская полиция не может найти грабителей

Леннокс Льюис назвал своего фаворита в потенциальном бою Фьюри – Усик
Бокс | 07.12.2022, 14:15
Леннокс Льюис назвал своего фаворита в потенциальном бою Фьюри – Усик
Леннокс Льюис назвал своего фаворита в потенциальном бою Фьюри – Усик
«Какой позор». Невеста Роналду высказал недовольство наставником Португалии
Футбол | 07.12.2022, 09:34
«Какой позор». Невеста Роналду высказал недовольство наставником Португалии
«Какой позор». Невеста Роналду высказал недовольство наставником Португалии
Шахтер собрал уже 100 генераторов для Украины
Футбол | 07.12.2022, 18:08
Шахтер собрал уже 100 генераторов для Украины
Шахтер собрал уже 100 генераторов для Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dar Veter
Сразу после победы над Францией.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Атакован очередной аэродром в россии. На этот раз в Курске
Атакован очередной аэродром в россии. На этот раз в Курске
06.12.2022, 10:06
Война
Первая часть сезона УПЛ завершена. Таблица чемпионата Украины
Первая часть сезона УПЛ завершена. Таблица чемпионата Украины
07.12.2022, 15:49 2
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
06.12.2022, 11:11
Биатлон
Нефартовые. Испания покидает ЧМ-2022, проиграв по пенальти Марокко
Нефартовые. Испания покидает ЧМ-2022, проиграв по пенальти Марокко
06.12.2022, 19:50 48
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
07.12.2022, 01:35 2
MMA
Фернанду САНТУШ: «Мне не понравилась реакция Роналду»
Фернанду САНТУШ: «Мне не понравилась реакция Роналду»
05.12.2022, 17:24
Футбол
Португалия – Швейцария – 6:1. Хет-трик Гонсалу Рамуша. Видео голов и обзор
Португалия – Швейцария – 6:1. Хет-трик Гонсалу Рамуша. Видео голов и обзор
06.12.2022, 23:59 7
Футбол
Новый ракетный удар. Силы ПВО Украины рассказали о количестве ракет
Новый ракетный удар. Силы ПВО Украины рассказали о количестве ракет
05.12.2022, 19:11 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности