Англия хочет сохранить Саутгейта на посту главного тренера

Футбольная асcоциация Англии (FA) надеется, что главный тренер национальной сборной Гарет Саутгейт останется на своем посту как минимум до окончания текущего контракта, то есть до лета 2024 года.

Сам Саутгейт хочет покинуть свой пост после чемпионата мира в Катаре и попробовать себя на клубном уровне. FA сделает все возможное, чтобы убедить 52-летнего специалиста остаться.

На намерения FA никак не повлияет результат сборной Англии на ЧМ-2022. Англичане уже вышли в четвертьфинал, где 10 декабря сыграют с Францией.