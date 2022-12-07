Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вирджил ВАН ДЕЙК: «Есть ощущение, что можем завоевать Кубок мира»
Чемпионат мира
07 декабря 2022, 21:42 | Обновлено 07 декабря 2022, 21:43
718
0

Вирджил ВАН ДЕЙК: «Есть ощущение, что можем завоевать Кубок мира»

Защитник сборной Нидерландов верит в победу

07 декабря 2022, 21:42 | Обновлено 07 декабря 2022, 21:43
718
0
Вирджил ВАН ДЕЙК: «Есть ощущение, что можем завоевать Кубок мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил Ван Дейк

Ключевой защитник сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2022 против Аргентины (9 декабря):

«Есть голод, мечты и ощущение, что мы действительно можем завоевать здесь Кубок. Когда выходишь в четвертьфинал, всего три игры отделяют тебя от славы. Это наша возможность. Но очевидно, что сначала мы должны пройти аргентинскую команду с одним из лучших игроков всех времён.

Возможная серия пенальти? Мы тренировались уже с момента последнего сбора нашей команды, но это не гарантирует, что в матче, где выступаешь на полном стадионе в 80 000 человек, а на кону полуфинал, всё будет так же, как на тренировке. Мы стараемся сделать как можно больше, чтобы быть готовыми к этому. Но, надеюсь, мы не дойдём до этой стадии».

По теме:
Англия хочет сохранить Саутгейта на посту главного тренера
Аргентина может потерять ключевого хавбека на матч с Нидерландами
ОФИЦИАЛЬНО. Флик останется тренером сборной Германии
Вирджил ван Дейк сборная Нидерландов по футболу ЧМ-2022 по футболу Нидерланды - Аргентина
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник The Athletic
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Макрон настаивает на участии россиян в Олимпиаде-2024
Олимпийские игры | 07 декабря 2022, 19:08 16
Макрон настаивает на участии россиян в Олимпиаде-2024
Макрон настаивает на участии россиян в Олимпиаде-2024

Об этом сообщил президент МОК Томас Бах

Первая часть сезона УПЛ завершена. Таблица чемпионата Украины
Футбол | 07 декабря 2022, 15:49 2
Первая часть сезона УПЛ завершена. Таблица чемпионата Украины
Первая часть сезона УПЛ завершена. Таблица чемпионата Украины

Состоялся последний матч года в чемпионате Украины

Тренер Эвертона: «Миколенко чувствует себя неуверенно в атаке. Нужно время»
Футбол | 07.12.2022, 18:10
Тренер Эвертона: «Миколенко чувствует себя неуверенно в атаке. Нужно время»
Тренер Эвертона: «Миколенко чувствует себя неуверенно в атаке. Нужно время»
Суперкомпьютер предсказал победителей 1/4 финала ЧМ
Футбол | 07.12.2022, 11:55
Суперкомпьютер предсказал победителей 1/4 финала ЧМ
Суперкомпьютер предсказал победителей 1/4 финала ЧМ
ФОТО. Роналду ушел в раздевалку португальцев один, отдельно от партнеров
Футбол | 07.12.2022, 00:23
ФОТО. Роналду ушел в раздевалку португальцев один, отдельно от партнеров
ФОТО. Роналду ушел в раздевалку португальцев один, отдельно от партнеров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Португалия – Швейцария – 6:1. Хет-трик Гонсалу Рамуша. Видео голов и обзор
Португалия – Швейцария – 6:1. Хет-трик Гонсалу Рамуша. Видео голов и обзор
06.12.2022, 23:59 7
Футбол
17-летняя Меркушина - впервые в составе сборной Украины на Кубок мира
17-летняя Меркушина - впервые в составе сборной Украины на Кубок мира
06.12.2022, 13:46 8
Биатлон
Фернанду САНТУШ: «Мне не понравилась реакция Роналду»
Фернанду САНТУШ: «Мне не понравилась реакция Роналду»
05.12.2022, 17:24
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
07.12.2022, 01:35 2
MMA
Атакован очередной аэродром в россии. На этот раз в Курске
Атакован очередной аэродром в россии. На этот раз в Курске
06.12.2022, 10:06
Война
Тите в поединке с Южной Кореей выпустил на поле третьего вратаря
Тите в поединке с Южной Кореей выпустил на поле третьего вратаря
05.12.2022, 23:00 1
Футбол
Нефартовые. Испания покидает ЧМ-2022, проиграв по пенальти Марокко
Нефартовые. Испания покидает ЧМ-2022, проиграв по пенальти Марокко
06.12.2022, 19:50 48
Футбол
Фьюри неожиданно похвалил Усика: «У него фантастическая карьера»
Фьюри неожиданно похвалил Усика: «У него фантастическая карьера»
05.12.2022, 20:29 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности