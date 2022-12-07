Вирджил ВАН ДЕЙК: «Есть ощущение, что можем завоевать Кубок мира»

Ключевой защитник сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2022 против Аргентины (9 декабря):

«Есть голод, мечты и ощущение, что мы действительно можем завоевать здесь Кубок. Когда выходишь в четвертьфинал, всего три игры отделяют тебя от славы. Это наша возможность. Но очевидно, что сначала мы должны пройти аргентинскую команду с одним из лучших игроков всех времён.

Возможная серия пенальти? Мы тренировались уже с момента последнего сбора нашей команды, но это не гарантирует, что в матче, где выступаешь на полном стадионе в 80 000 человек, а на кону полуфинал, всё будет так же, как на тренировке. Мы стараемся сделать как можно больше, чтобы быть готовыми к этому. Но, надеюсь, мы не дойдём до этой стадии».