Аргентина может потерять ключевого хавбека на матч с Нидерландами
Участие Родриго Де Пауля под вопросом
В пятницу, 9 декабря сборная Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира-2022 сыграет с Нидерландами. Накануне матча у аргентинцев возникла серьезная проблема.
Матч с Нидерландами может пропустить ключевой полузащитник команды Родриго Де Пауль. У него повреждение бедра, сейчас от тренируется отдельно от общей группы.
Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони будет откладывать решение по участию Де Пауля до последнего момента. В первых четырех матчах Аргентины на ЧМ-2022 Де Пауль проводил на поле все 90 минут.
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