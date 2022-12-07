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Чемпионат мира
07 декабря 2022, 21:21 |
538
0

Аргентина может потерять ключевого хавбека на матч с Нидерландами

Участие Родриго Де Пауля под вопросом

07 декабря 2022, 21:21 |
538
0
Аргентина может потерять ключевого хавбека на матч с Нидерландами
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго Де Пауль

В пятницу, 9 декабря сборная Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира-2022 сыграет с Нидерландами. Накануне матча у аргентинцев возникла серьезная проблема.

Матч с Нидерландами может пропустить ключевой полузащитник команды Родриго Де Пауль. У него повреждение бедра, сейчас от тренируется отдельно от общей группы.

Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони будет откладывать решение по участию Де Пауля до последнего момента. В первых четырех матчах Аргентины на ЧМ-2022 Де Пауль проводил на поле все 90 минут.

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Родриго Де Пауль сборная Аргентины по футболу Нидерланды - Аргентина ЧМ-2022 по футболу травма
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Источник Ole
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