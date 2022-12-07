Динамо профинансировало закупку дронов и Starlink для военной части

Футбольный киевский клуб «Динамо» продолжает ежедневно бороться единым фронтом со всей страной против российских захватчиков, точечно закрывая потребности Вооруженных сил Украины, в частности, отдельных воинских частей, боевых подразделений и территориальных общин.

В очередной адресной помощи нуждалась военная часть А7301, боевые части которой выполняют задачи по защите и обороне на востоке нашей страны, принимая непосредственное участие в освобождении от российских захватчиков населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.

Командир воинской части подполковник И. Шепетин обратился к руководству «Динамо» с просьбой в случае возможности оказать благотворительную помощь части в виде дронов MAVIC3 и систем связи Starlink, которые крайне необходимы на передовой для успешного выполнения поставленных задач.

Футбольный клуб «Динамо» оперативно отреагировал на обращение военных, покупка необходимого оборудования была профинансирована, и оно в ближайшее время поступит в распоряжение воинской части.