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Испания
07 декабря 2022, 16:20 | Обновлено 07 декабря 2022, 16:24
64
0

Малага - Гранада. Прогноз и анонс на матч

Матч Сегунды

07 декабря 2022, 16:20 | Обновлено 07 декабря 2022, 16:24
64
0
Малага - Гранада. Прогноз и анонс на матч
Getty Images/Global Images Ukraine

8 декабря на «Ла Росаледа» пройдет матч 19-го тура Сегунды, в котором «Малага» встретится с «Гранадой». Старт поединка запланирован на 23:00 по московскому времени.

«Малага»

Команда старательно выбирается из ямы. Она за последнюю декаду прошла драматичный путь от «нового ПСЖ» до борца за выживание в Сегунде. Не все катарские миллионеры способны вбухивать деньги в европейские футбольные проекты на постоянной основе. В случае с «анчоусами» было много энтузиазма (и соответствующих расходов на старте), но недавно из-за долгов вводилось временное управление. Не странно, что в таких условиях сейчас есть реальная угроза вылететь из Сегунды. Что приятно, что Пепе Мель и его подопечные не сдаются. И смогли выдать неплохой отрезок в конце осени, хотя бы уйдя для начала с последнего места. Впрочем, «Леванте» в прошлом туре выиграл 1-0, и вернул аутсайдера с небес на землю.

«Гранада»

Клуб имеет свою, актуальную драматичную историю. Получилось сделать шикарный рывок из Сегунды в плей-офф Лиги Европы. Но импульс исчерпался, наставник-триумфатор, Диего Мартинес Пенас (возможно, поняв это первым), ушел весной 2021-го года, просто не продлив контракт. В итоге «насриды» проиграли борьбу за выживание. И цена была неудачи всего в 1 очко - именно столько команда уступила сразу нескольким конкурентам. Но сейчас она закономерно бьется за то, чтобы вернуться назад, в Ла Лигу. Не все получается, многовато неудачных отрезков, когда не удавалось выиграть по несколько матчей кряду. На стыке осени и зимы было несколько удачных матчей, с «Альбасете» и «Алавесом», которые помогли хотя бы подняться в зону плей-офф. Но и между ними была осечка на поле «Леганеса».

Статистика личных встреч

«Гранада» выиграла все 3 последних официальных поединка с «Малагой». Правда, после кубковых 2-1 в январе прошлого года команды не пересекались.

Прогноз

Букмекерские конторы считает фаворитом пары гостей. «Гранада» едет в гости к «Малаге», что болтается в зоне вылета. Ставим на победу «насридов» на выезде при форе «0» (коэффициент - 1,65) от Parimatch.

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Источник Sport.ua
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