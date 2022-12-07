Бургос - Эйбар. Прогноз и анонс на матч

8 декабря на «Эль Плантио» пройдет матч 19-го тура Сегунды, в котором «Бургос» встретится с «Эйбаром». Старт поединка запланирован на 15:00 по московскому времени.

«Бургос»

Клуб старается сейчас выйти на давно потерянный уровень участника Примеры. Об этом уже давно все позабыли - до недавно «бланкинегрос» главным успехом последних десятилетий считали годичное пребывание в Сегунде - на сезон 2001/2002. Вернуться получилось только почти через 20 лет, в 2021-м. Для старта, новичок, набрав полтора десятка побед, сумел финишировать на «экваторе» таблицы, на 11-й позиции. А в новой темпораде Хулиан Кареро и его подопечные смогли всех болельщиков удивить, закрепившись среди лидеров. Правда, в последнее время осечек становится все больше. В ноябре было поражение «Тенерифе» и только ничья с «Сарагосой». Впрочем, все равно получилось удержаться на необычно высокой 2-й позиции. А после выездных 2-1 с «Понферрадиной» - и вовсе вышло захватить лидерство.

«Эйбар»

Команда запомнилась тем, что провела немало лет в Ла Лиге. И это было совсем недавно: «оружейников» постоянно «хоронили», но их наставник, Мендилибар, находил способы набирать достаточно очков для очередного выживания. Но позапрошлый сезон закончился провальным, 20-м местом и досрочным вылетом. Дальше была достаточно привычная картина. Сначала чуть-чуть не хватило для возвращения в Примеру (уступили всего 1 очко паре лидеров, «Альмерии» и «Вальядолиду», после чего неудачно провели первый же раунд стыков), в теперь постепенно откатились чуть ниже. Реальный уровень сейчас - это борец за место в зоне плей-офф. Но в ноябре было многовато осечек даже для таких задач: ничьи с «Эйбаром» и «Лас-Пальмасом», поражение «Картахене». Впрочем, 2-1 с «Уэской» помогли вернуться в зону плей-офф.

Статистика личных встреч

«Эйбар» выиграл все 6 последних матчей. В том числе были 1-0 на выезде и 2-0 дома в рамках прошлого сезона.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что «Бургос» снова выиграет. Но можно с подстраховкой ставить на победу хозяев с форой «0» (коэффициент - 2,1) от Parimatch.