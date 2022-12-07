Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бургос - Эйбар. Прогноз и анонс на матч
Испания
07 декабря 2022, 16:05 | Обновлено 07 декабря 2022, 16:18
29
0

Бургос - Эйбар. Прогноз и анонс на матч

Матч Сегунды

07 декабря 2022, 16:05 | Обновлено 07 декабря 2022, 16:18
29
0
Бургос - Эйбар. Прогноз и анонс на матч
Getty Images/Global Images Ukraine

8 декабря на «Эль Плантио» пройдет матч 19-го тура Сегунды, в котором «Бургос» встретится с «Эйбаром». Старт поединка запланирован на 15:00 по московскому времени.

«Бургос»

Клуб старается сейчас выйти на давно потерянный уровень участника Примеры. Об этом уже давно все позабыли - до недавно «бланкинегрос» главным успехом последних десятилетий считали годичное пребывание в Сегунде - на сезон 2001/2002. Вернуться получилось только почти через 20 лет, в 2021-м. Для старта, новичок, набрав полтора десятка побед, сумел финишировать на «экваторе» таблицы, на 11-й позиции. А в новой темпораде Хулиан Кареро и его подопечные смогли всех болельщиков удивить, закрепившись среди лидеров. Правда, в последнее время осечек становится все больше. В ноябре было поражение «Тенерифе» и только ничья с «Сарагосой». Впрочем, все равно получилось удержаться на необычно высокой 2-й позиции. А после выездных 2-1 с «Понферрадиной» - и вовсе вышло захватить лидерство.

«Эйбар»

Команда запомнилась тем, что провела немало лет в Ла Лиге. И это было совсем недавно: «оружейников» постоянно «хоронили», но их наставник, Мендилибар, находил способы набирать достаточно очков для очередного выживания. Но позапрошлый сезон закончился провальным, 20-м местом и досрочным вылетом. Дальше была достаточно привычная картина. Сначала чуть-чуть не хватило для возвращения в Примеру (уступили всего 1 очко паре лидеров, «Альмерии» и «Вальядолиду», после чего неудачно провели первый же раунд стыков), в теперь постепенно откатились чуть ниже. Реальный уровень сейчас - это борец за место в зоне плей-офф. Но в ноябре было многовато осечек даже для таких задач: ничьи с «Эйбаром» и «Лас-Пальмасом», поражение «Картахене». Впрочем, 2-1 с «Уэской» помогли вернуться в зону плей-офф.

Статистика личных встреч

«Эйбар» выиграл все 6 последних матчей. В том числе были 1-0 на выезде и 2-0 дома в рамках прошлого сезона.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что «Бургос» снова выиграет. Но можно с подстраховкой ставить на победу хозяев с форой «0» (коэффициент - 2,1) от Parimatch.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Кубок Испании. Две команды Ла Лиги умудрились вылететь в первом раунде
ОФИЦИАЛЬНО. Эйбар подписал экс-форварда Шахтера
Антальяспор расторг контракт с экс-форвардом Шахтера
Бургос Эйбар
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Португалия – Швейцария – 6:1. Хет-трик Гонсалу Рамуша. Видео голов и обзор
Футбол | 06 декабря 2022, 23:59 6
Португалия – Швейцария – 6:1. Хет-трик Гонсалу Рамуша. Видео голов и обзор
Португалия – Швейцария – 6:1. Хет-трик Гонсалу Рамуша. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира 2022

ФОТО. Роналду ушел в раздевалку португальцев один, отдельно от партнеров
Футбол | 07 декабря 2022, 00:23 0
ФОТО. Роналду ушел в раздевалку португальцев один, отдельно от партнеров
ФОТО. Роналду ушел в раздевалку португальцев один, отдельно от партнеров

Португальские футболисты долго отмечали победу сборной и благодарили фанов

Доигрался. Источник заявил, что Роналду начнет матч со Швейцарией в запасе
Футбол | 06.12.2022, 19:32
Доигрался. Источник заявил, что Роналду начнет матч со Швейцарией в запасе
Доигрался. Источник заявил, что Роналду начнет матч со Швейцарией в запасе
«Лучший групповой этап в истории!». Президент ФИФА рассказал о рейтингах ЧМ
Футбол | 07.12.2022, 13:32
«Лучший групповой этап в истории!». Президент ФИФА рассказал о рейтингах ЧМ
«Лучший групповой этап в истории!». Президент ФИФА рассказал о рейтингах ЧМ
НЕЙМАР: «Осталось сыграть 3 матча на ЧМ. Бразилия нацелена на титул»
Футбол | 07.12.2022, 14:31
НЕЙМАР: «Осталось сыграть 3 матча на ЧМ. Бразилия нацелена на титул»
НЕЙМАР: «Осталось сыграть 3 матча на ЧМ. Бразилия нацелена на титул»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
06.12.2022, 11:11
Биатлон
Теперь начнется настоящий ЧМ. Определены пары 1/4 финала чемпионата мира
Теперь начнется настоящий ЧМ. Определены пары 1/4 финала чемпионата мира
06.12.2022, 23:05 2
Футбол
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
06.12.2022, 08:00 2
Футбол
Разведка рассказала, сколько ракет у россии осталось для крупных атак
Разведка рассказала, сколько ракет у россии осталось для крупных атак
06.12.2022, 14:49
Война
Атакован очередной аэродром в россии. На этот раз в Курске
Атакован очередной аэродром в россии. На этот раз в Курске
06.12.2022, 10:06
Война
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик – старик, он изношен любительской карьерой»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик – старик, он изношен любительской карьерой»
07.12.2022, 00:40 1
Бокс
Тите в поединке с Южной Кореей выпустил на поле третьего вратаря
Тите в поединке с Южной Кореей выпустил на поле третьего вратаря
05.12.2022, 23:00 1
Футбол
Бенефис Рамуша и выход на замену Роналду. Португалия уничтожила Швейцарию
Бенефис Рамуша и выход на замену Роналду. Португалия уничтожила Швейцарию
06.12.2022, 22:54 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности