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Чемпионат Украины
07 декабря 2022, 15:59 | Обновлено 07 декабря 2022, 16:00
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Буяльский назван лучшим игроком Динамо в ноябре

Виталий лучше всех из киевлян проявил себя в прошлом месяце

07 декабря 2022, 15:59 | Обновлено 07 декабря 2022, 16:00
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Буяльский назван лучшим игроком Динамо в ноябре
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Завершилось голосование за лучшего игрока «Динамо» по итогам очередного месяца.

В опросе приняли участие почти 3,5 тысячи респондентов. Больше всего голосов (50%) набрал Виталий Буяльский, получивший титул лучшего игрока ноября. На втором месте оказался Виктор Цыганков (27%), на третьем – Владислав Ванат (11%).

Всего в восьми матчах в ноябре киевляне одержали 5 побед, дважды сыграли вничью и однажды проиграли. Виталий Буяльский в этих встречал отличился трижды, расписавшись в воротах «Черноморца», «Александрии» и «Металлиста».

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Источник ФК Динамо Киев
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