Буяльский назван лучшим игроком Динамо в ноябре
Виталий лучше всех из киевлян проявил себя в прошлом месяце
Завершилось голосование за лучшего игрока «Динамо» по итогам очередного месяца.
В опросе приняли участие почти 3,5 тысячи респондентов. Больше всего голосов (50%) набрал Виталий Буяльский, получивший титул лучшего игрока ноября. На втором месте оказался Виктор Цыганков (27%), на третьем – Владислав Ванат (11%).
Всего в восьми матчах в ноябре киевляне одержали 5 побед, дважды сыграли вничью и однажды проиграли. Виталий Буяльский в этих встречал отличился трижды, расписавшись в воротах «Черноморца», «Александрии» и «Металлиста».
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