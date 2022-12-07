Буяльский назван лучшим игроком Динамо в ноябре

Завершилось голосование за лучшего игрока «Динамо» по итогам очередного месяца.

В опросе приняли участие почти 3,5 тысячи респондентов. Больше всего голосов (50%) набрал Виталий Буяльский, получивший титул лучшего игрока ноября. На втором месте оказался Виктор Цыганков (27%), на третьем – Владислав Ванат (11%).

Всего в восьми матчах в ноябре киевляне одержали 5 побед, дважды сыграли вничью и однажды проиграли. Виталий Буяльский в этих встречал отличился трижды, расписавшись в воротах «Черноморца», «Александрии» и «Металлиста».