Вратарь сборной Англии: «Франции стоит бояться нашей команды»

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд считает, что у команды есть все шансы обыграть Францию в четвертьфинале ЧМ-2022, хотя французы считаются фаворитами.

«Я считаю, что Франция должна бояться угрозы со стороны Англии. Да, они действующие чемпионы, у них есть Мбаппе и много других топ-игроков, но это чемпионат мира, обе команды ждет тяжелый матч».

«Нужно использовать свой шанс обыграть Францию. У нас сильный не только стартовый состав, есть глубокая скамейка запасных, которая дает эффект», — сказал Пикфорд.

Сборная Англии на ЧМ-2022 пропустила лишь два гола.