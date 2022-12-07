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  4. Вратарь сборной Англии: «Франции стоит бояться нашей команды»
Чемпионат мира
07 декабря 2022, 15:04 |
181
0

Вратарь сборной Англии: «Франции стоит бояться нашей команды»

Джордан Пикфорд не согласен, что Франция - однозначный фаворит

07 декабря 2022, 15:04 |
181
0
Вратарь сборной Англии: «Франции стоит бояться нашей команды»
Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд считает, что у команды есть все шансы обыграть Францию в четвертьфинале ЧМ-2022, хотя французы считаются фаворитами.

«Я считаю, что Франция должна бояться угрозы со стороны Англии. Да, они действующие чемпионы, у них есть Мбаппе и много других топ-игроков, но это чемпионат мира, обе команды ждет тяжелый матч».

«Нужно использовать свой шанс обыграть Францию. У нас сильный не только стартовый состав, есть глубокая скамейка запасных, которая дает эффект», — сказал Пикфорд.

Сборная Англии на ЧМ-2022 пропустила лишь два гола.

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Джордан Пикфорд сборная Англии по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sky Sports
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