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  4. НЕЙМАР: «Осталось сыграть 3 матча на ЧМ. Бразилия нацелена на титул»
Чемпионат мира
07 декабря 2022, 14:31 |
396
0

НЕЙМАР: «Осталось сыграть 3 матча на ЧМ. Бразилия нацелена на титул»

Игрок уверен в своей команде

07 декабря 2022, 14:31 |
396
0
НЕЙМАР: «Осталось сыграть 3 матча на ЧМ. Бразилия нацелена на титул»
twitter.com/FIFAWorldCup

Форвард сборной Бразилии Неймар не скрывает, перед командой стоит задача выиграть чемпионат мира. Бразильцы уверенно идут по турниру и уже вышли в четвертьфинал.

«Пришло время идти дальше по турниру. Очевидно, что мы мечтаем о победе на ЧМ-2022, о титуле. Матч 1/8 финала против Южной Кореи был четвертым на турнире, осталось провести еще три».

«Мы готовы и сосредоточены на том, чтобы выиграть чемпионат мира», — сказал Неймар.

В четвертьфинале один из фаворитов чемпионата мира сыграет против Хорватии.

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Неймар сборная Бразилии по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник ФИФА
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