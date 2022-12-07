НЕЙМАР: «Осталось сыграть 3 матча на ЧМ. Бразилия нацелена на титул»

Форвард сборной Бразилии Неймар не скрывает, перед командой стоит задача выиграть чемпионат мира. Бразильцы уверенно идут по турниру и уже вышли в четвертьфинал.

«Пришло время идти дальше по турниру. Очевидно, что мы мечтаем о победе на ЧМ-2022, о титуле. Матч 1/8 финала против Южной Кореи был четвертым на турнире, осталось провести еще три».

«Мы готовы и сосредоточены на том, чтобы выиграть чемпионат мира», — сказал Неймар.

В четвертьфинале один из фаворитов чемпионата мира сыграет против Хорватии.