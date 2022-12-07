ЧМ-2022. Роналду лидер по офсайдам

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду чаще всех на мундиале оказывается в офсайде. На 83-й минуте встречи плей-офф со Швейцарией (6:1) 37-летний футболист снова попал в положение вне игры.

Роналду является лидером ЧМ по количеству офсайдов (7) на момент завершения всех встреч 1/8 финала. На второй месте форвард сборной Испании Альваро Мората – 5. Стоит отметить, что испанец уже завершил выступления.

На чемпионате мира в Катаре Роналду забил один гол. За выход в полуфинал мирового первенства подопечные Фернанду Сантуша сразятся с командой Марокко.

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