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Чемпионат мира
07 декабря 2022, 13:49 |
1051
0

Тренер сборной Португалии еще не решил, что делать с Роналду

Фернанду Сантуш не уверен, что игрок вернется в основной состав на следующий матч

07 декабря 2022, 13:49 |
1051
0
Тренер сборной Португалии еще не решил, что делать с Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш не знает, выйдет ли Криштиану Роналду в основе на матч четвертьфинала ЧМ-2022 против Марокко.

Роналду не попал в стартовый состав игры 1/8 финала против Швейцарии, где сборная без своего лидера разгромила соперника 6:1.

«Мне еще предстоит определить роль Криштиану в следующем матче. Я знаю его 19 лет, у нас хорошие отношения, у нас все нормально. На наши отношения не влияет то, что каждый из нас должен делать во время матча. Как я много раз говорил, Роналду — очень важный игрок, он примет участие в матче с Марокко».

«Каждый футболист, если он не попал в стартовый состав, может быть использован. Должен отметить, что Кришатину — профессионал», — сказал Сантуш.

Матч 1/4 финала между Португалией и Марокко состоится 10 декабря.

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Источник Sky Sports
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