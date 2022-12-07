В четвертьфиналах ЧМ сыграют семь старожилов и один новичок
В 1/4 финала вышли семь победителей групп
За путевки в полуфинал поведут борьбу пять полпредов Европы, два – Южной Америки и один – Африки. Такой континентальный набор ранее на мундиалях еще не встречался. Бразилия сыграет в четвертьфинале 14-й раз, Англия – 10-й, Аргентина и Франция – 8-й, Нидерланды – 5-й, Португалия и Хорватия – 3-й. Компанию же семи старожилам составит один новичок – Марокко.
К слову, в 1/4 финала пробились все победители групп, за исключением Японии. Больше триумфаторов первого этапа выступало на этой стадии только на ЧМ-2010.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Представительство континентов в 1/4 финала
|
Год
|
ЕВ
|
ЮА
|
СЦ
|
АФ
|
АЗ
|
ПГ
|
ЧМ
|
1934
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ЕВ
|
1938
|
6
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
ЕВ
|
1954
|
6
|
2
|
-
|
-
|
-
|
4
|
ЕВ
|
1958
|
7
|
1
|
-
|
-
|
-
|
4
|
ЮА
|
1962
|
6
|
2
|
-
|
-
|
-
|
4
|
ЮА
|
1966
|
5
|
2
|
-
|
-
|
1
|
4
|
ЕВ
|
1970
|
4
|
3
|
1
|
-
|
-
|
4
|
ЮА
|
1986
|
5
|
2
|
1
|
-
|
-
|
3
|
ЮА
|
1990
|
6
|
1
|
-
|
1
|
-
|
4
|
ЕВ
|
1994
|
7
|
1
|
-
|
-
|
-
|
4
|
ЮА
|
1998
|
6
|
2
|
-
|
-
|
-
|
6
|
ЕВ
|
2002
|
4
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4
|
ЮА
|
2006
|
6
|
2
|
-
|
-
|
-
|
6
|
ЕВ
|
2010
|
3
|
4
|
-
|
1
|
-
|
7
|
ЕВ
|
2014
|
4
|
3
|
1
|
-
|
-
|
8
|
ЕВ
|
2018
|
6
|
2
|
-
|
-
|
-
|
6
|
ЕВ
|
2022
|
5
|
2
|
-
|
1
|
-
|
7
|
|
Итого
|
94
|
31
|
5
|
4
|
2
|
|
На ЧМ-1930, 1950, 1974, 1978, 1982 стадия 1/4 финала не предусматривалась регламентом. На ЧМ-1934, 1938 групповые турниры не проводились.
ЕВ - Европа; ЮА - Южная Америка; СЦ - Северная и Центральная Америка; АФ - Африка; АЗ - Азия; ПГ - победители групп; ЧМ - чемпион мира.
Хорватия в четвертьфиналах ЧМ (+2/-0)
2 игры: +1=1-0, 5-2
|
ЧМ
|
Соперник
|
Счет
|
1998
|
Германия
|
3:0
|
2018
|
Россия
|
2:2, п. 4:3
Бразилия в четвертьфиналах ЧМ (+8/-5)
14 игр: +8=2-4, 26-21
|
ЧМ
|
Соперник
|
Счет
|
1938
|
Чехословакия
|
1:1
|
|
Чехословакия
|
2:1
|
1954
|
Венгрия
|
2:4
|
1958
|
Уэльс
|
1:0
|
1962
|
Англия
|
3:1
|
1970
|
Перу
|
4:2
|
1986
|
Франция
|
1:1, п. 3:4
|
1994
|
Нидерланды
|
3:2
|
1998
|
Дания
|
3:2
|
2002
|
Англия
|
2:1
|
2006
|
Франция
|
0:1
|
2010
|
Нидерланды
|
1:2
|
2014
|
Колумбия
|
2:1
|
2018
|
Бельгия
|
1:2
Нидерланды в четвертьфиналах ЧМ (+3/-1)
4 игры: +2=1-1, 6-5
|
ЧМ
|
Соперник
|
Счет
|
1994
|
Бразилия
|
2:3
|
1998
|
Аргентина
|
2:1
|
2010
|
Бразилия
|
2:1
|
2014
|
Коста-Рика
|
0:0, п. 4:3
Аргентина в четвертьфиналах ЧМ (+3/-4)
7 игр: +2=2-3, 5-9
|
ЧМ
|
Соперник
|
Счет
|
1966
|
Англия
|
0:1
|
1986
|
Англия
|
2:1
|
1990
|
Югославия
|
0:0, п. 3:2
|
1998
|
Нидерланды
|
1:2
|
2006
|
Германия
|
1:1, п. 2:4
|
2010
|
Германия
|
0:4
|
2014
|
Бельгия
|
1:0
Англия в четвертьфиналах ЧМ (+3/-6)
9 игр: +3=1-5, 13-16
|
ЧМ
|
Соперник
|
Счет
|
1954
|
Уругвай
|
2:4
|
1962
|
Бразилия
|
1:3
|
1966
|
Аргентина
|
1:0
|
1970
|
ФРГ
|
2:3
|
1986
|
Аргентина
|
1:2
|
1990
|
Камерун
|
3:2
|
2002
|
Бразилия
|
1:2
|
2006
|
Португалия
|
0:0, п. 1:3
|
2018
|
Швеция
|
2:0
Франция в четвертьфиналах ЧМ (+5/-2)
7 игр: +3=2-2, 9-5
|
ЧМ
|
Соперник
|
Счет
|
1938
|
Италия
|
1:3
|
1958
|
Сев. Ирландия
|
4:0
|
1986
|
Бразилия
|
1:1, п. 4:3
|
1998
|
Италия
|
0:0, п. 4:3
|
2006
|
Бразилия
|
1:0
|
2014
|
Германия
|
0:1
|
2018
|
Уругвай
|
2:0
Португалия в четвертьфиналах ЧМ (+2/-0)
2 игры: +1=1-0, 5-3
|
ЧМ
|
Соперник
|
Счет
|
1966
|
КНДР
|
5:3
|
2006
|
Англия
|
0:0, п. 3:1
Сборная Марокко ранее в четвертьфиналах не играла.
(+/-) - выход/не выход в полуфинал.
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