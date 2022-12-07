В четвертьфиналах ЧМ сыграют семь старожилов и один новичок

За путевки в полуфинал поведут борьбу пять полпредов Европы, два – Южной Америки и один – Африки. Такой континентальный набор ранее на мундиалях еще не встречался. Бразилия сыграет в четвертьфинале 14-й раз, Англия – 10-й, Аргентина и Франция – 8-й, Нидерланды – 5-й, Португалия и Хорватия – 3-й. Компанию же семи старожилам составит один новичок – Марокко.

К слову, в 1/4 финала пробились все победители групп, за исключением Японии. Больше триумфаторов первого этапа выступало на этой стадии только на ЧМ-2010.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Представительство континентов в 1/4 финала

Год ЕВ ЮА СЦ АФ АЗ ПГ ЧМ 1934 8 - - - - - ЕВ 1938 6 1 1 - - - ЕВ 1954 6 2 - - - 4 ЕВ 1958 7 1 - - - 4 ЮА 1962 6 2 - - - 4 ЮА 1966 5 2 - - 1 4 ЕВ 1970 4 3 1 - - 4 ЮА 1986 5 2 1 - - 3 ЮА 1990 6 1 - 1 - 4 ЕВ 1994 7 1 - - - 4 ЮА 1998 6 2 - - - 6 ЕВ 2002 4 1 1 1 1 4 ЮА 2006 6 2 - - - 6 ЕВ 2010 3 4 - 1 - 7 ЕВ 2014 4 3 1 - - 8 ЕВ 2018 6 2 - - - 6 ЕВ 2022 5 2 - 1 - 7 Итого 94 31 5 4 2

На ЧМ-1930, 1950, 1974, 1978, 1982 стадия 1/4 финала не предусматривалась регламентом. На ЧМ-1934, 1938 групповые турниры не проводились.

ЕВ - Европа; ЮА - Южная Америка; СЦ - Северная и Центральная Америка; АФ - Африка; АЗ - Азия; ПГ - победители групп; ЧМ - чемпион мира.

Хорватия в четвертьфиналах ЧМ (+2/-0)

2 игры: +1=1-0, 5-2

ЧМ Соперник Счет 1998 Германия 3:0 2018 Россия 2:2, п. 4:3

Бразилия в четвертьфиналах ЧМ (+8/-5)

14 игр: +8=2-4, 26-21

ЧМ Соперник Счет 1938 Чехословакия 1:1 Чехословакия 2:1 1954 Венгрия 2:4 1958 Уэльс 1:0 1962 Англия 3:1 1970 Перу 4:2 1986 Франция 1:1, п. 3:4 1994 Нидерланды 3:2 1998 Дания 3:2 2002 Англия 2:1 2006 Франция 0:1 2010 Нидерланды 1:2 2014 Колумбия 2:1 2018 Бельгия 1:2

Нидерланды в четвертьфиналах ЧМ (+3/-1)

4 игры: +2=1-1, 6-5

ЧМ Соперник Счет 1994 Бразилия 2:3 1998 Аргентина 2:1 2010 Бразилия 2:1 2014 Коста-Рика 0:0, п. 4:3

Аргентина в четвертьфиналах ЧМ (+3/-4)

7 игр: +2=2-3, 5-9

ЧМ Соперник Счет 1966 Англия 0:1 1986 Англия 2:1 1990 Югославия 0:0, п. 3:2 1998 Нидерланды 1:2 2006 Германия 1:1, п. 2:4 2010 Германия 0:4 2014 Бельгия 1:0

Англия в четвертьфиналах ЧМ (+3/-6)

9 игр: +3=1-5, 13-16

ЧМ Соперник Счет 1954 Уругвай 2:4 1962 Бразилия 1:3 1966 Аргентина 1:0 1970 ФРГ 2:3 1986 Аргентина 1:2 1990 Камерун 3:2 2002 Бразилия 1:2 2006 Португалия 0:0, п. 1:3 2018 Швеция 2:0

Франция в четвертьфиналах ЧМ (+5/-2)

7 игр: +3=2-2, 9-5

ЧМ Соперник Счет 1938 Италия 1:3 1958 Сев. Ирландия 4:0 1986 Бразилия 1:1, п. 4:3 1998 Италия 0:0, п. 4:3 2006 Бразилия 1:0 2014 Германия 0:1 2018 Уругвай 2:0

Португалия в четвертьфиналах ЧМ (+2/-0)

2 игры: +1=1-0, 5-3

ЧМ Соперник Счет 1966 КНДР 5:3 2006 Англия 0:0, п. 3:1

Сборная Марокко ранее в четвертьфиналах не играла.

(+/-) - выход/не выход в полуфинал.