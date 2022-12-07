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Чемпионат мира
07 декабря 2022, 13:29 | Обновлено 07 декабря 2022, 13:40
465
0

В четвертьфиналах ЧМ сыграют семь старожилов и один новичок

В 1/4 финала вышли семь победителей групп

07 декабря 2022, 13:29 | Обновлено 07 декабря 2022, 13:40
465
0
В четвертьфиналах ЧМ сыграют семь старожилов и один новичок
Getty Images/Global Images Ukraine

За путевки в полуфинал поведут борьбу пять полпредов Европы, два – Южной Америки и один – Африки. Такой континентальный набор ранее на мундиалях еще не встречался. Бразилия сыграет в четвертьфинале 14-й раз, Англия – 10-й, Аргентина и Франция – 8-й, Нидерланды – 5-й, Португалия и Хорватия – 3-й. Компанию же семи старожилам составит один новичок – Марокко.

К слову, в 1/4 финала пробились все победители групп, за исключением Японии. Больше триумфаторов первого этапа выступало на этой стадии только на ЧМ-2010.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Представительство континентов в 1/4 финала

Год

ЕВ

ЮА

СЦ

АФ

АЗ

ПГ

ЧМ

1934

8

-

-

-

-

-

ЕВ

1938

6

1

1

-

-

-

ЕВ

1954

6

2

-

-

-

4

ЕВ

1958

7

1

-

-

-

4

ЮА

1962

6

2

-

-

-

4

ЮА

1966

5

2

-

-

1

4

ЕВ

1970

4

3

1

-

-

4

ЮА

1986

5

2

1

-

-

3

ЮА

1990

6

1

-

1

-

4

ЕВ

1994

7

1

-

-

-

4

ЮА

1998

6

2

-

-

-

6

ЕВ

2002

4

1

1

1

1

4

ЮА

2006

6

2

-

-

-

6

ЕВ

2010

3

4

-

1

-

7

ЕВ

2014

4

3

1

-

-

8

ЕВ

2018

6

2

-

-

-

6

ЕВ

2022

5

2

-

1

-

7

Итого

94

31

5

4

2

На ЧМ-1930, 1950, 1974, 1978, 1982 стадия 1/4 финала не предусматривалась регламентом. На ЧМ-1934, 1938 групповые турниры не проводились.

ЕВ - Европа; ЮА - Южная Америка; СЦ - Северная и Центральная Америка; АФ - Африка; АЗ - Азия; ПГ - победители групп; ЧМ - чемпион мира.

Хорватия в четвертьфиналах ЧМ (+2/-0)

2 игры: +1=1-0, 5-2

ЧМ

Соперник

Счет

1998

Германия

3:0

2018

Россия

2:2, п. 4:3

Бразилия в четвертьфиналах ЧМ (+8/-5)

14 игр: +8=2-4, 26-21

ЧМ

Соперник

Счет

1938

Чехословакия

1:1

Чехословакия

2:1

1954

Венгрия

2:4

1958

Уэльс

1:0

1962

Англия

3:1

1970

Перу

4:2

1986

Франция

1:1, п. 3:4

1994

Нидерланды

3:2

1998

Дания

3:2

2002

Англия

2:1

2006

Франция

0:1

2010

Нидерланды

1:2

2014

Колумбия

2:1

2018

Бельгия

1:2

Нидерланды в четвертьфиналах ЧМ (+3/-1)

4 игры: +2=1-1, 6-5

ЧМ

Соперник

Счет

1994

Бразилия

2:3

1998

Аргентина

2:1

2010

Бразилия

2:1

2014

Коста-Рика

0:0, п. 4:3

Аргентина в четвертьфиналах ЧМ (+3/-4)

7 игр: +2=2-3, 5-9

ЧМ

Соперник

Счет

1966

Англия

0:1

1986

Англия

2:1

1990

Югославия

0:0, п. 3:2

1998

Нидерланды

1:2

2006

Германия

1:1, п. 2:4

2010

Германия

0:4

2014

Бельгия

1:0

Англия в четвертьфиналах ЧМ (+3/-6)

9 игр: +3=1-5, 13-16

ЧМ

Соперник

Счет

1954

Уругвай

2:4

1962

Бразилия

1:3

1966

Аргентина

1:0

1970

ФРГ

2:3

1986

Аргентина

1:2

1990

Камерун

3:2

2002

Бразилия

1:2

2006

Португалия

0:0, п. 1:3

2018

Швеция

2:0

Франция в четвертьфиналах ЧМ (+5/-2)

7 игр: +3=2-2, 9-5

ЧМ

Соперник

Счет

1938

Италия

1:3

1958

Сев. Ирландия

4:0

1986

Бразилия

1:1, п. 4:3

1998

Италия

0:0, п. 4:3

2006

Бразилия

1:0

2014

Германия

0:1

2018

Уругвай

2:0

Португалия в четвертьфиналах ЧМ (+2/-0)

2 игры: +1=1-0, 5-3

ЧМ

Соперник

Счет

1966

КНДР

5:3

2006

Англия

0:0, п. 3:1

Сборная Марокко ранее в четвертьфиналах не играла.

(+/-) - выход/не выход в полуфинал.

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Источник Sport.ua
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