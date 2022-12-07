«Лучший групповой этап в истории!». Президент ФИФА рассказал о рейтингах ЧМ
Джанни Инфантино всем доволен
Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о том, что матчи ЧМ-2022 в Катаре посмотрело более двух миллиардов человек в мире. Функционер надеется, что до конца турнира цифры увеличится до 5 миллиардов.
«Я посмотрел все матчи, поэтому могу четко сказать: это был лучший групповой этап в истории чемпионатов мира! И рекордный в плане рейтингов на ТВ - более двух миллиардов зрителей».
«Фантастический успех, и я уверен, что до конца ЧМ будет 5 миллиардов».
«Что касается стадионов, то все билеты проданы, аншлаг почти на каждом матче. Фан-зоны заполнены, люди получают удовольствие, участвуют в этом шоу».
«Это то, что и должно быть на ЧМ», — уверен Инфантино.
ЧМ-2022 подвергается критике из-за того, что проходит в Катаре, где есть большие проблемы с правами человека, а также множество других организационных трудностей.
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