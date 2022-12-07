Прогноз и анонс на матч Тернана - Кальяри

7 декабря на «Либеро Лиьерати» пройдет матч 16-го тура Серии В, в котором «Тернана» встретится с «Кальяри». Старт поединка запланирован на 22:30 по московскому времени.

«Тернана»

Команда своим максимальным успехом может называть пребывание на протяжении пары лет кряду в Серии А. Но это было с пол века назад, в 70-е годы ХХ столетия. Главное, что с 10 лет назад проект падал вплоть до полулюбительского 4-го дивизиона. Так что получилось сравнительно быстро отвоевать позиции. На данный момент это середняк Серии В. В прошлом сезоне там получилось финишировать, замкнув топ-10. Сейчас, побуксовав на старте, клуб в первой половине осени выиграв 5 раз кряду, ворвавшись в группу лидеров. Но потом был не менее длительный неудачный отрезок, когда максимум получалось не проиграть. А с «Пизой» и «Венецией», последними противниками, были поражения, 1-3 и 1-2.

«Кальяри»

Клуб совсем недавно рассматривался как претендент на выход в еврокубки. Но на том уровне удержаться, при неплохом составе, не получилось. И в итоге все закономерно закончилось вылетом в прошлом сезоне. С одной стороны, вроде бы весной боролись до последнего, и минимально уступили в споре за 17-е место прибавившей в концовке «Салернитане». Но, с другой стороны, «островитяне» набрали в том чемпионате всего 30 очков, в любом случае, откровенно слабый результат. Понятно, что хотелось сразу же вернуться. И эту задачу поручили Фабио Ливерани, что поднимал «Лечче» из Серии С в элитную лигу напрямую. Но на новом месте у него после классного старта мало что получается на протяжении львиной части осени. И из кубка «Кальяри» быстро вылетел, и в чемпионате затянулась полоса без побед. 1-1 с «Пармой» стало уже 7-м таким матчем, и одновременно 5-й ничьей кряду.

Статистика личных встреч

«Тернана» выиграла только самый 1-й очный поединок, в 2001-м году. После этого были только победы «Кальяри», но с обилием ничьих.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы почти равными. Так что можно ждать упорной борьбы, и в этом плане симпатично смотрится вариант «обе забьют» (коэффициент - 1,74) от Parimatch.