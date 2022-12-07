Стокпорт - Чарльтон. Прогноз и анонс на матч

7 декабря на «Эджли Парк» пройдет матч переигровки 1/64 Кубка Англии, в котором «Стокпорт» встретится с «Чарльтоном». Старт поединка запланирован на 22:45 по московскому времени.

«Стокпорт»

Клуб в следующем году отметит свое 140-летие. Но достижения у него достаточно скромные, причем большинство из них пришлось на конец прошлого века. Тогда «шляпники» добирались в кубках до полуфинала. И претендовали на достижение выхода в Премьер-Лигу. Но потом, в том числе из-за финансовых проблем, было резкое падение. И только по итогам прошлого розыгрыша получилось подняться из Национальной Лиги. Пока что нужно закрепиться на новом уровне - и пока получается. Достаточно часто удается победить, чтобы не оглядываться на зону вылета. В таких условиях можно попробовать проявить себя в других форматах. В Кубке Лиги получилось пройти 1-го противника, а «Лестеру» уступили только по пенальти, после нулевой ничьей. В Кубке Англии все началось с разгромной победы над «Суиндоном». А потом в веселом поединке на поле «Чарльтона» выдали 2-2. По правилам турнира, это привело к переигровке.

«Чарльтон»

Команда памятна любителям английского футбола. В начале века, под руководством Алана Кербишли, получалось забраться на 7-е место в Премьер-Лиге. Впрочем, потом у «Атлетик» было 2 понижения в классе за 3 года. И примерно на таком уровне получается и держаться сейчас, болтаясь в Лиге 1. В прошлом сезоне было 13-е место, и это был вполне достойный результат в контексте последних лет. Примерно на тех же позициях клуб держится и сейчас, то есть не особенно можно переживать из-за угрозы вылета. И тем более нет шансов подняться в Чемпионшип. Теперь можно проявить себя как раз в кубковом формате. Довольно неожиданно, проблемы появились как раз со «Стокпортом». Тому дали оформить быстрый гол. А потом, выйдя вперед, позволили оформить 2-2 ударом на 7-й добавленной минуте.

Статистика личных встреч

«Чарльтон» до кубковой ничьей выиграл все 5 крайних матчей со «Стокпортом». Но последний раз стороны пересекались в 2010-м году.

Прогноз

Букмекерские конторы более лояльны к «Стокпорту», который играет дома, хотя тот играет дивизионом ниже. Но понятно, что игра будет зрелищной - ставим на «итого больше 2,5 голов» (коэффициент - 1,85) Parimatch.