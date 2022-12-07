Чемпионат мира07 декабря 2022, 11:37 | Обновлено 07 декабря 2022, 11:39
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Криштиану Роналду забил один гол на ЧМ и Евро со штрафных ударов
Не во всем Роналду самый лучший
07 декабря 2022, 11:37 | Обновлено 07 декабря 2022, 11:39
424
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не сумел забить Швейцарии со штрафного на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
На 76-й минуте игры 1/8 финала форвард пробил в стенку. Это была его первая попытка на чемпионате мира 2022 года
В составе португальской команды Роналду 53 раза наносил удары со штрафных на чемпионатах мира и Европы. Лишь один стал результативным.
Он забил со штрафного в ворота сборной Испании в 2018 году (3:3).
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