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Чемпионат мира
07 декабря 2022, 11:37 | Обновлено 07 декабря 2022, 11:39
424
0

Криштиану Роналду забил один гол на ЧМ и Евро со штрафных ударов

Не во всем Роналду самый лучший

07 декабря 2022, 11:37 | Обновлено 07 декабря 2022, 11:39
424
0
Криштиану Роналду забил один гол на ЧМ и Евро со штрафных ударов

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не сумел забить Швейцарии со штрафного на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

На 76-й минуте игры 1/8 финала форвард пробил в стенку. Это была его первая попытка на чемпионате мира 2022 года

В составе португальской команды Роналду 53 раза наносил удары со штрафных на чемпионатах мира и Европы. Лишь один стал результативным.

Он забил со штрафного в ворота сборной Испании в 2018 году (3:3).

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Источник Sport.ua
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